Un vecino salvó a una mujer del peligroso ataque de un cocodrilo en Carolina del Sur

Una mujer que fue atacada por un cocodrilo el jueves en Hilton Head Island, Carolina del Sur, fue rescatada por un vecino que golpeó al animal con una pala, dijeron las autoridades.

La mujer no identificada paseaba a su perro alrededor de las 8 a.m. del jueves junto a una laguna en Hilton Head Plantation cuando fue atacada por el cocodrilo de 8 pies.

Una vecina vio la conmoción y trató de ayudar a sacar a la mujer del agua, pero se dio cuenta de que algo la estaba agarrando. Fue entonces cuando la vecina se dio cuenta de que vio un “cocodrilo pegado a su (s) pierna (s) inferior (s)”, según un comunicado de prensa.

El esposo de la vecina tomó una pala, corrió hacia el agua y golpeó repetidamente al cocodrilo hasta que se soltó, informó OMCC-TV, afiliada de CBS.

A local woman was bitten by an 8 ft gator in HH Plantation

• HHI Fire Rescue responded to call at 8:19 a.m.

• The woman was transported to Memorial Health in Sav

• She was walking her small dog around the lagoon

• The dog was not harmedhttps://t.co/lxKX6yU3BX pic.twitter.com/x5QWDLYHSl

— Hilton Head Island (@TownofHHI) September 2, 2021