Video: Lionel Messi recibió una grosera patada que generó enfados y lágrimas

A la selección de Argentina no le pesó jugar su primer partido como campeón de América. El conjunto albiceleste venció 1-3 a Venezuela en el Estadio Olímpico de la UCV. Sin embargo, hubo una acción de juego que marcó un antes y un después en el partido. Lionel Messi recibió una terrible patada que lo pudo haber llevado directo al hospital. Una jugada en la que el defensor Adrián Martínez puso a temblar al PSG.

El futbolista venezolano llegó tarde a la jugada. En medio de la imprudencia y la desesperación al borde del área, terminó impactando fuertemente la pierna derecha de “La Pulga”. En las imágenes se pronosticaba lo peor.

La nueva estrella del PSG estuvo durante varios minutos tendido sobre el terreno de juego, pero también mostró su molestia por la agresividad con la que entró su rival. El juez principal, en primera instancia, solo le sacó la tarjeta amarilla. Pero con el apoyo del VAR, el árbitro se dio cuenta de la magnitud de la patada y de esta forma expulsó a Martínez y dejó a Venezuela con 10 jugadores desde el minuto 32.

Venezuela's Adrian Martinez was sent off after this BRUTAL challenge on Lionel Messi 🟥

Yikes 😬 pic.twitter.com/ZdTqAgUUjn

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 3, 2021