Discusión por un accidente de tránsito deja un muerto en el centro de Los Ángeles

Lo que comenzó con un incidente de tráfico este viernes en el centro de Los Ángeles terminó con un fallecido. Un Kia Optima y un Dodge Challenger se vieron envueltos en una colisión leve cerca de las 7:00pm en la Calle 17 con Broadway, uno de los conductores se bajó de su vehículo para arreglar el asunto pero la mujer del Kia aceleró y atropelló al otro piloto, que murió tiempo después a causa de las heridas.

Según testigos, el dueño del Challenger, identificado como Ángel Demarcos, de 23 años, se acercó al Optima para conversar acerca de la colisión, pero la conductora del vehículo intentó huir de la escena. En ese momento, Demarcos persiguió a la mujer para que no escapara, pero ella condujo directamente hacia él, subiéndolo al capó del carro para después frenar abruptamente, provocando que este se estrellara contra el suelo violentamente.

“Ella realmente se detuvo y él salió del otro auto, pero tan pronto como él estuvo delante, ella comenzó a acelerar y condujo unos metros con él encima del capó. Fue brutal“, contó a NBC Bay Arena Lulu Faust, una testigo en el lugar de los hechos.

Fender bender confrontation ends with man being thrown from vehicle’s hood and killed in downtown L.A.

What started as a fender bender in downtown Los Angeles ended with a confrontation that left one of the drivers dead after he was thrown from the hood of a vehicle he chased pic.twitter.com/9UDWHmzEqe

