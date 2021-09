Dos personas hospitalizadas en Los Ángeles luego de tiroteos casi simultáneos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos tiroteos fueron registrados por la Policía de Los Ángeles (LAPD) el pasado jueves en horas de la tarde, el primero fue en el Complejo Educativo Santee y el segundo en el Centro Primario Maple. A pesar de que se desconocen si ambos hechos están conectados, las autoridades locales siguen investigando para determinar si fueron sucesos fueron aislados o realizados por la misma persona.

En ambos casos, una persona fue herida de bala en el lugar de los hechos. Los centros educativos se encuentran a una milla de distancia del otro, es por eso que la policía maneja la hipótesis de un mismo tirador, aunque no hay sospechosos aprehendidos hasta los momentos.

Los sucesos provocaron que el Centro Educativo Santee y el Centro primario Maple fueran cerrados hasta este viernes mientras la policía continuaba recolectando evidencias para el caso.

La Policía de Los Ángeles se encuentra buscando a un hombre latino, con atuendo color negro y zapatos verdes. Presuntamente iba también en una bicicleta color azul claro el día de los sucesos. Sin embargo, el cuerpo no ha ofrecido más detalles y se desconocen las identidades de las víctimas.

Shooting Update: Both Santee HS and Maple Primary Center have been taken off of lockdown. #LASPD will remain on scene conducting an investigation. 2 gunshot victims have been transported to area hospitals for treatment. — LA School Police (@LASchoolPolice) September 2, 2021

Santee HS Update: Suspect described as Male/ Hispanic/ Drk Blue Clothes/ Green Shoes/ Light Blue Bike/ Unknown last direction. — LA School Police (@LASchoolPolice) September 2, 2021

UPDATE: This afternoon, a #LASPD Officer was on a Safe Passage Patrol on the perimeter of Santee High School for early dismissal. The officer was notified of a shooting that just occurred in front of the school adjacent to the football field. Full story> https://t.co/LCdFvfIdOe pic.twitter.com/MjTy3xqpdG — LA School Police (@LASchoolPolice) September 3, 2021

