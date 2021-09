Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las facturas de los servicios públicos generalmente se disparan en esta época del año, ya que los propietarios de casas aumentan el uso del aire acondicionado central. Para mantener bajos los costos, puedes intentar escatimar en el uso del aire acondicionado, pero eso puede crear peleas en la familia sobre cuál es la configuración de temperatura más cómoda.

Puede ser necesario experimentar un poco para llegar a un acuerdo. Y ten en cuenta que, según el Departamento de Energía, ahorrarás un 3% en tu factura de la luz por cada grado que aumentes la temperatura del aire acondicionado central.

Entonces, ¿cuál es la mejor configuración para tu aire acondicionado central?

Eso depende de a quién le preguntes y de si te importa más mantenerte fresco o controlar tu factura de servicios públicos. No queremos tomar partido, pero podemos darte algunas pautas para encontrar un punto medio.

Tanto el Departamento de Energía como Energy Star, un programa federal en conjunto dirigido por el DOE y la Agencia de Protección Ambiental, recomiendan que, para conseguir una refrigeración y una eficiencia energética óptimas, encuentres una temperatura con la que te sientas cómodo cuando estés en casa y despierto. Una vez que tu familia esté de acuerdo con la configuración del termostato, Energy Star sugiere aumentar la temperatura 4° F cuando estés dormido y 7° F cuando no haya nadie en casa.

Un termostato inteligente o programable facilita la adaptación de tus necesidades de refrigeración a tus horarios, pero puedes hacer los ajustes manualmente si no tienes uno para tu sistema de aire central. Por ejemplo, puedes probar las siguientes configuraciones:

• 78° F cuando estés en casa

• 85° F cuando estés en el trabajo o en otro lugar

• 82° F cuando duermas

Esas temperaturas no resultan cómodas para todo el mundo, como hemos descubierto recientemente. Según una encuesta de Consumer Reports representativa a nivel nacional (PDF) realizada en junio de 2021 a 2,280 adultos estadounidenses, la temperatura promedio que los estadounidenses mantienen en sus termostatos es de unos 71 grados durante el día y la noche. La temperatura varía un poco según la región. Los estadounidenses que viven en el sur informan que establecen sus temperaturas más altas (72° F durante el día y 71° F durante la noche), y los que viven en el noreste la establecen más fría (70° F tanto de día como de noche).

Si eres más tolerante al calor, puedes experimentar con la temperatura y aumentarla 1° F a la vez para ver cómo afecta tu comodidad y tu presupuesto. Los ahorros del 3% por grado se acumulan muy rápidamente. Haz lo contrario si eres menos tolerante al calor. Intenta disminuir la temperatura un grado a la vez y deja que tu sistema alcance la nueva configuración antes de reducirla aún más.

Otras formas de combatir el calor

Si tienes un ventilador, enciéndelo. Un ventilador de techo o de caja provoca un efecto de viento frío que te hace sentir más fresco a una temperatura más alta, siempre que la humedad no sea demasiado alta.

Si vives en una zona con temperaturas moderadas, es posible que no necesites el aire acondicionado central durante todo el día y la noche. Mantén las ventanas abiertas para aprovechar las temperaturas nocturnas más frescas. Ciérralas a primera hora de la mañana y mantén las persianas y cortinas cerradas cuando afuera esté soleado para evitar que el sol caliente la casa.

Si necesitas el aire acondicionado cuando llegues a tu casa, prográmalo para que se encienda antes de llegar o, lo que es posible con algunos termostatos, enciéndelo con una aplicación para teléfono inteligente.

Si hay una ola de calor, evita usar la lavadora, la secadora y el lavavajillas durante el calor del día. También asegúrate de usar los extractores de aire de la cocina cuando estés cocinando o del baño cuando te estés bañando.

Cocinar afuera en la parrilla es otra forma de mantener el calor fuera de la casa.

Qué hacer si tienes un aire acondicionado de ventana

Si no tienes aire acondicionado central y dependes de los aires acondicionados de ventana, es más difícil mantener tu casa a la temperatura perfecta. Como el termostato está en la misma unidad, registra la temperatura de esa parte de la habitación y es posible que no proporcione una temperatura constante en todo el espacio que quieres enfriar, dependiendo de lo grande y abierta que sea la habitación.

Eso significa que conseguir el nivel de comodidad adecuado es más bien un proceso de prueba y error. Empieza con una configuración que te resulte cómoda y comprueba cómo afecta tu factura.

Si tienes una unidad de aire acondicionado de ventana en el dormitorio, espera hasta 30 minutos antes de irte a dormir para encenderla, de modo que no pierdas demasiado tiempo enfriando una habitación vacía.

Termostatos que te ayudan a ahorrar dinero

El uso de un termostato inteligente o programable es una forma fácil y confiable de configurar y mantener temperaturas que se adapten a tus horarios. En nuestras pruebas, hemos comprobado que nuestros termostatos programables de primera categoría son más fáciles de programar que los modelos anteriores. Pero si estás interesado en la automatización, el acceso remoto o el monitoreo a distancia, los termostatos inteligentes son la mejor opción.

Para un enfoque totalmente automatizado con una aplicación de tu teléfono inteligente, prueba uno de los modelos inteligentes que se muestran a continuación. Si prefieres no tener que manipular tu teléfono inteligente para configurar el termostato, prueba un modelo programable que puedas ajustar en casa.

Los miembros de CR pueden seguir leyendo para conocer las calificaciones de los tres principales termostatos programables e inteligentes de nuestras pruebas.

Los mejores termostatos inteligentes

Los mejores termostatos programables

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.