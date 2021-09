El dragón de Komodo está en peligro de extinción por el cambio climático

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indicó este lunes que el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, está en peligro de extinción, según un comunicado que publicaron en su página web. El animal se encuentra mayoritariamente en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, el cual es Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, el cambio climático está afectado gravemente a esta especie.

La UICN actualizó la Lista Roja, como cada año, para agregar o eliminar especies, por extinción o por aumento de su población, que actualmente están amenazados por la actividad humana y/o el calentamiento global. Dicha lista incluye ahora a 134,425 especies, de las cuales 37,480 están en peligro de extinción.

“Los Estados y otros actualmente reunidos en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella deben aprovechar esta oportunidad para reforzar sus ambiciones en materia de conservación de la biodiversidad y trabajar hacia objetivos vinculantes basados en datos científicos sólidos. Estas evaluaciones de la Lista Roja demuestran cuán estrechamente están entrelazados nuestras vidas y medios de subsistencia con la biodiversidad”, dijo el Dr. Bruno Oberle, Director General de la UICN en el documento.

La organización prevé además que en los próximos 45 años se observe una disminución del 30% del dragón de Komodo debido al aumento de las temperaturas a nivel mundial y, por consecuencia, del nivel del mar. No obstante, también indicaron que la población que se encuentra en el Parque Nacional de Komodo están en perfecto estado, pero indicaron que los dragones que viven fuera del recinto están seriamente amenazados.

The Komodo dragon, the world’s largest lizard, is now listed as #Endangered according to the latest @IUCNRedList, released at #IUCNcongress. Rising sea levels caused by #ClimateChange are a major threat https://t.co/K6AVvzhMHY pic.twitter.com/ImeJaiJFV2

— IUCN (@IUCN) September 4, 2021