El Bitcoin superó los $50,000 dólares y luego se desplomó en horas: cómo pasó

El Bitcoin fue nuevamente noticia y una vez más por su volatilidad. Pero hoy particularmente el bitcoin pasó a ser una moneda de curso legal en El Salvador, lo que probablemente influyó en que en las últimas 24 horas esta criptomoneda superara el valor de los $51,000 dólares por unidad y en tan solo horas volvió a desplomarse hasta caer a los $46,000 dólares.

De hecho miles de usuarios de redes sociales se unieron para comprar $30 dólares en bitcoin, a fin de celebrar los $30 dólares que recibirían los ciudadanos salvadoreños como regalo al suscribirse a la billetera del gobierno. La intención de los usuarios era impulsar la moneda con sus compras y que el dinero recibido por los centroamericanos se incrementara.

La idea de impulsar el bitcoin hoy, nació de un grupo de Reddit que cuenta con 3 millones de usuarios que calcularon que si cada uno invertía $30 dólares en bitcoins, podían generar ingresos por unos $90 millones de dólares a la liquidez de dicha divisa.

La propuesta fue replicada por grandes inversores en este rubro, quienes decidieron dar impulso a la idea a través de las redes sociales. Uno de ellos fue el inversionista Michael Saylor que hasta lanzó una encuesta para saber cuántos de sus seguidores apoyaban la idea; la misma fue respondida positivamente por más de un 80% de ellos.

On September 7, El Salvador will officially begin using #Bitcoin as its national currency alongside the U.S. dollar. Every cyber hornet 🐝 I know is planning to buy $30 in BTC tomorrow in solidarity with the people of #ElSalvador and their leader @nayibbukele. Will you join us?

— Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) September 6, 2021