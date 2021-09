Gobernador Greg Abbott aseguró que ya no habrá violaciones en Texas; “eliminaremos a todos los violadores de las calles”

AUSTIN – El gobernador de Texas Greg Abbott firmó este martes la ley SB-8, que es una legislación que impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación, el periodo en el que grupos “provida” creen que se puede detectar los latidos del corazón fetal, aunque las autoridades médicas aseguran que es un criterio “engañoso”.

Durante la firma de la controvertida ley se le preguntó al mandatario que opinaba sobre la falta de una excepción en la nueva ley de aborto en caso de que una mujer sea víctima de una violación.

“Vamos a dejar algo bien claro, violar es un crimen, y Texas trabajará arduamente para asegurarnos que eliminaremos a todos los violadores de las calles de Texas…así que la meta número uno del estado de Texas es eliminar la violación, para que ninguna mujer, ninguna persona sea víctima de una violación”, comentó el gobernador republicano.

Texas Republican Governor Greg Abbott says no need to worry that the Texas abortion ban will force a woman who's been raped to bear the rapist's child against her will.

Abbott says that won't happen because his plan is to "eliminate rape."https://t.co/G02JQw4otw

— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) September 7, 2021