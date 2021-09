Bitcoin: Multimillonario celebra uso oficial de esta criptomoneda en El Salvador con fiesta y espectáculo con 150 drones

El Bitcoin ya es una moneda de curso legal en El Salvador, desde este 7 de septiembre, y aunque la divisa digital no ha sido celebrado por todos, otros apenas intentan entender cómo funciona, algunos excéntricos en el tema sí lo celebraron por todo lo alto.

Tal es el caso del multimillonario y gran impulsor del uso de la criptomoneda en el mundo, Brock Pierce, quien iluminó el cielo de la playa El Sunzal con un espectáculo de luces hecho con 150 drones que formaron el emblemático símbolo del BTC en el marco de una fiesta que ofreció para celebrar la instauración del Bitcoin en la economía del país centroamericano.

La fiesta fue a unos kilómetros de la capital y Pierce se ha declarado “fan de Nayib Bukele”, presidente de El Salvador y de su plan para que las criptomonedas entren al mercado financiero de ese país.

Pierce tiene la firme convicción de que el bitcoin es ahorro para el futuro, por lo que considera muy positivo que los gobiernos adopten esta moneda al sistema financiero.

Aunque el lanzamiento del Bitcoin en El Salvador dio origen a diferentes panoramas, comenzando por que en horas la criptodivisa se disparó y de superar los $50,000 dólares pasó a tener una caída de hasta un 10%, Brock Pierce se mantiene optimista ante los mercados, y asegura que la medición del éxito no se hace en un día, que para ver los buenos resultados tomará tiempo.

“Es un viaje, no un destino. Es un poco como una montaña rusa, los precios suben y bajan pero, con el tiempo, han ido subiendo continuamente”, dijo Pierce al enfatizar que no recomienda el uso de las criptomonedas para los pagos cotidianos que hacemos.

Para el multimillonario, invertir en bitcoins no es para el pago de la renta o para comprar la comida diaria que necesitas en tu mesa.

VIDEO: 🇸🇻 For billionaire and philanthropist Brock Pierce, cryptocurrency is "digital gold", so for him there's no better way to celebrate bitcoin becoming official currency in El Salvador with an airshow using 150 drones pic.twitter.com/KEKThcZCgv

— AFP News Agency (@AFP) September 8, 2021