Dónde comprar tu próximo auto usado

Existe una gama mucho más amplia de puntos de venta para un automóvil usado que para uno nuevo, y los precios y la calidad del vehículo la condición, las opciones, la ubicación geográfica del automóvil o si lo compras en un gran concesionario, en un pequeño lote de automóviles usados o de un propietario privado.

Una vez que hayas decidido qué modelos te interesan más, la mejor estrategia es hacer una búsqueda amplia en el mercado de automóviles usados y concentrarte en aquellos que te brindan la mejor combinación de características, calidad y precio.

Existe una gama mucho más amplia de puntos de venta para un vehículo usado que para uno nuevo. Aquí, hablaremos de los pros y los contras de comprar en diferentes puntos de venta de autos usados, desde los concesionarios tradicionales hasta los sitios web. También te mostraremos cómo evaluar el valor real de un vehículo para que no termines pagando de más.

Concesionarios de autos nuevos

Casi todos los concesionarios con franquicias tienen un departamento de automóviles usados, que tiende a presentar vehículos de último modelo (de 2 o 3 años) que a menudo tienen el resto de la garantía original o son de segunda mano certificados y cuentan con una garantía extendida. Muchos concesionarios no se molestarán en comprar automóviles de más de 4 o 5 años o que sean difíciles de vender, por lo que su inventario está bastante actualizado.

Hipermercados de autos

Se trata de concesionarios con lotes enormes y decenas de coches para vender. Tienen numerosas marcas y esto facilita la comparación de automóviles. CarMax es una gran cadena que vende automóviles usados a precios sin regateo. Los servicios como Carvana y Vroom son similares, pero ponen todo el proceso en línea y pueden entregar vehículos directamente a los compradores, que nunca tienen que ir a un concesionario. Los servicios de entrega suelen cambiar una oferta por tiempo limitado de una garantía de devolución del dinero para que tengas la oportunidad de probar e inspeccionar un vehículo.

Concesionarios independientes de autos usados

Estos son aptos para manejar cualquier marca, y los vehículos pueden abarcar gamas desde los casi nuevos hasta los que ya son chatarra. Algunos concesionarios se especializan en automóviles de último modelo y están afiliados a las franquicias de automóviles nuevos. Si el concesionario existe hace mucho tiempo y tiene una buena reputación a nivel local, es una buena señal.

Muchos concesionarios de automóviles usados pueden organizar un financiamiento para ti. Algunos de estos préstamos son manejados por los bancos y prestamistas tradicionales, pero otros concesionarios independientes pueden especializarse en trabajar con clientes con un historial crediticio inestable. Dicho financiamiento puede conllevar una tasa de interés muy alta, tarifas adicionales o multas severas. Ten cuidado. Independientemente de si el financiamiento es fácil de acordar o no, no firmes algo que no comprendas ni compres un automóvil que sepas que no puedes pagar, incluso si te han aprobado un préstamo.

Mecánicos independientes

Algunos mecánicos tienen un negocio secundario en el que venden automóviles usados. Es posible que no tengan muchos para vender, pero los precios suelen ser mejores que los que encontrarás en un concesionario. Un beneficio adicional es que el taller puede haber reparado el automóvil a lo largo de su vida, lo que le da a los mecánicos conocimientos sobre su historial de reparaciones. Aun así, llévalo a otro lugar para realizar una inspección imparcial.

Propietarios privados

Por lo general, puedes obtener el mejor precio si compras un automóvil directamente a su propietario anterior. La parte privada no tiene que cubrir los gastos generales de una empresa y, habitualmente, solo quiere deshacerse del vehículo. No obstante, es posible que un propietario no esté al tanto de los indicios de problemas que cualquier concesionario o estación de servicio reconocería. Además, deberás disponer de financiación antes de comprar.

A veces, los “vendedores privados” reparan y venden vehículos reconstruidos con títulos de salvamento. Estos coches reconstruidos son automóviles dañados que ellos arreglan a bajo precio. Ten cuidado con los vendedores que parecen desconocer el historial del vehículo o que lo están vendiendo para un “amigo”. Siempre haz que un mecánico independiente inspeccione minuciosamente el vehículo.

Compra en línea

Internet proporciona una manera fácil de averiguar los precios de varios modelos a la venta en tu área a partir de diversas fuentes, incluidos los concesionarios, los hipermercados y los propietarios privados. Sin embargo, puedes ver que muchas ofertas están muy lejos de tu casa o que los listados son erróneos o están incompletos.

Los sitios web de vehículos usados generalmente te piden que ingreses la marca y el modelo que te interesa, tu rango de precios y la región donde te gustaría comprar.

Intenta limitar tu búsqueda a lugares de fácil acceso. Obtendrás una lista de vehículos que se ajustan a tus criterios junto con un medio para contactar al vendedor. Debido a que muchos vendedores son concesionarios de automóviles, la mayoría de los sitios ofrecen enlaces directos a sus sitios web. Muchos servicios también te permiten publicar un anuncio para vender tu automóvil viejo.

Marketplace de Facebook y Craigslist son buenos lugares para encontrar automóviles de particulares, especialmente vehículos más viejos o de millaje alto.

Las subastas en línea son otra posibilidad. El sistema de subasta es un poco diferente de la negociación de precios estándar. En eBay, una vez que ingresas una oferta, es como firmar un contrato de compra. Si hay una reserva, debe respetarse o la subasta caducará sin una transacción. Si bien una subasta te brinda la oportunidad de cerrar un trato, también significa que te has comprometido con el trato, a menos que se descubra que el vendedor ha realizado una tergiversación grave. Puedes acordar que la inspección del vehículo se realice a través de un servicio pago en el sitio.

Las agencias gubernamentales federales, estatales y locales utilizan sitios de subastas en línea para deshacerse de los vehículos excedentes. Estos vehículos suelen estar bien mantenidos, pero a menudo carecen de opciones convenientes. Las empresas de alquiler de automóviles también utilizan los sitios de subastas para vender los modelos más antiguos de sus flotas, además de usar sus propios sitios destinados a los vehículos usados.

Los problemas que hemos notado con los sitios web de autos usados incluyen anuncios fraudulentos destinados a engañarte para que brindes información personal o dinero para un trato que es “demasiado bueno para ser verdad”. Algunos vendedores tardan en actualizar sus ofertas a medida que cambian los inventarios, lo que dificulta incluso encontrar modelos comunes disponibles. Siempre asegúrate de que el vehículo que estás buscando todavía esté disponible antes de acercarte a cualquier vendedor, ya sea un concesionario o una parte privada.

No importa qué parte de la transacción realices por teléfono o correo electrónico, lo importante es inspeccionar el vehículo en persona y probarlo antes de comprarlo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.