VIDEO: Alicia Villarreal confiesa que quiere a Angelique Boyer como protagonista de su bioserie

Después de su incursión en el mundo artístico, la cantante mexicana Alicia Villareal reveló que sigue enfocada con el proyecto de su serie biográfica, motivo que la hizo recordar y escudriñar cada detalle de su vida.

Además, la intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” dijo durante su encuentro con la prensa en el programa para “Sale el Sol” que no pretende ocultar nada de lo que ha vivido tanto en lo personal como en lo profesional.

“Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero yo quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen, tampoco que digan ‘¡ay, pobrecita güera!’ porque pobrecita no tengo nada, me conocen, he trabajado mucho, me he esforzado en una industria que es de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque no quiero batallar”.

Asimismo, Alicia Villareal confesó que ya tiene en la mira como la protagonista de su bioserie, a la novia de Sebastián Rulli para este proyecto.

“Hay algunas propuestas de actrices, y bueno, a mí me encantaría mi hija, ha tomado sus cursos dramáticos y todo eso, pero no sé, la verdad tengo una opción que me encantaría mucho y es con Angelique Boyer”.

Antes de culminar la entrevista, la intérprete de “Te aprovechas” comentó las acciones que tomó luego de que su hija Melenie denunció acoso por parte de un familiar cercano.

“Pues lo que hace todas las mamás, hablar con ellos, decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada, y estoy la verdad muy orgullosa de mi niña que es una niña preciosa, bien educada, noble y trabajadora”, finalizó.

ASÍ CANTA MELENIE CARMONA

Melenie no solo heredó la belleza física de su madre, pues muchos aseguran que la hija de Arturo Carmona es igualita a Alicia Villarreal, pues también heredó el talento vocal que llevó a su madre a las listas de popularidad y a llenar recintos de varios lugares de nuestro país.

Y como era de esperarse ese talento no puede quedar oculto, por lo que Melenie ya prepara el sencillo que de acuerdo con la propia hija de “La Güerita Consentida” va a dar mucho de qué hablar.

Para nadie ha sido un secreto la voz a Melenie, pues en varias ocasiones la hija de Arturo Carmona ha salido cantando ya sea en solitario en acompañamiento de su madre y su voz se escucha casi igual.

El encargado de producir la carrera musical será nada más y nada menos que el esposo de su mamá, Cruz Martínez quien es productor musical y ex miembro de Kumbia Kings, y con quien además tiene una excelente relación y de hecho ve como su segundo padre.