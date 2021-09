Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez confiesan que ‘Así Se Baila’ es el reto para perder miedos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez se conocieron cuando él la entrenó para convertirse en una Miss Universo… Seis años después, ambos se unen para ser una de las parejas de ‘Así Se Baila’, el nuevo reality de Telemundo, y confiesan que es el reto para perder los miedos.

A pocos días que comience el reality de baile de Telemundo, más exactamente este próximo 12 de septiembre a las 8/7 PM Centro, entrevistamos a una de las parejas más llamativas del show. A Yasmany lo hemos visto entrenando junto a Adamari López, Francisca Lachapel, Ana Patricia Gámez, Ariadna Gutiérrez, por solo nombrar algunas, pero nunca nos imaginamos que antes la invitación de Kimberly, Miss República Dominicana, diría que sí.

Ambos tienen más de una razón, la principal, ella mostrarle a su papá, quien siempre soñó con que bailara, que nunca es tarde para aprender. Él, perder el miedo a las cámaras, las luces y hablar para públicos masivos. Ambos, que vienen de mundos competitivos y disciplinados, dicen que van por todo.

– ¿Qué titulo le pondrían a este nuevo paso que dan?

Kimberly Jiménez: ¡Reto! Es una buena oportunidad que papito Dios nos ha puesto en el camino, y vamos a dar lo mejor de nosotros.

Yasmany Rodríguez: A República Dominica, a Puerto Rico, a Cuba, porque aquí hay dos y aquí hay uno.

-¿Es presión ser caribeños?

Yasmany Rodríguez: Sí… Por ejemplo, los argentinos que te dice: “tú eres caribeño, esa vaina te sale sola”… Porque nosotros ya bailamos desde que nacimos, y no es así, hay mucha gente que no baila, no por nacer en Cuba tenemos que bailar.

Kimberly Jiménez: Yo tengo dos, por lo menos él dice cubano y está bien, pero a mí me dicen si no sabes bailar la salsa por lo menos el merengue porque eres dominicana.

Yasmany Rodríguez: O la bachata.

Kimberly Jiménez: O la bachata, y es como que estoy haciendo un buen trabajo, tengo un buen compañero.

– ¿Por qué ustedes dos juntos en pareja para bailar?

Kimberly Jiménez: Estaba participando en el Miss Puerto Rico, y mi promotor en ese momento me dice: “Estas muy gorda, nos vamos a Miami, y te voy a llevar al mejor personal trainner, y tú vas a ver que vamos a regresar flacos”… Cuando llegué, tipo 2015, me presenta a este caballero que, desde entonces, se ha convertido en mi motor, mi alegría, mi tristeza, mi motivación, es insistente y dijimos: “ok, creo que lo podemos hacer”.

Yamany Rodríguez: Yo le dije que sí, porque para mí también era un challange, ella piensa que no, ella está adaptada a esas luces en ese escenario, yo no. Para mí bailar, a lo mejor, pero justo con esas luces y con la cámara es un conflicto conmigo mismo, pero hay que lograrlo.

Kimberly Jiménez: Hay como que un balance, en las cosas en las que yo, tal vez, soy un poquito débil, Yas está más arriba, y en las cosas que Yas es un poco más débil, yo entonces le doy soporte, creo que eso nos va a ayudar muchísimo en esta competencia.

Yasmany Rodríguez: Sí, cuando se enciendan las cámaras, ella se transforma y empieza a hablar con una perfección, y yo, a la hora de bailar, le digo: “Ahora saca y mueve esas piernas, y mueve esas caderas”… Entonces ahí es que está el equilibrio, y pienso que va a ser una buena dupla y una buena competencia para todo el mundo ahí en ‘Así se Baila’.

– Yas, tú tienes una agenda muy completa, acabas de estrenar tu segundo gimnasio, entrenas a mucha gente, y tienes estos ensayos que son muy largos, ¿cómo haces para que el tiempo te alcance?

Yasmany Rodríguez: Aprendí a disciplinarme, a organizarme, a hacerme una agenda. Yo le decía a Kim está mañana, cuando pongo la alarma no la paro, yo me levanto y voy, pero es una pelea conmigo mismo, porque sí quisiera apagarla, pero dentro hay algo que dice: “No, levántate porque tienes la agenda así”… Me está doliendo el cuerpo, y demás lo que es la parte del estrés mental, que hay que estar aprendiéndose muchas cosas, porque aparte de los dos gimnasios yo tengo dos bebés, y tengo una mujer que me está también matando porque no tengo tiempo.

Kimberly Jiménez: Te amo y te admiro porque sé lo difícil que es, y Yas ha abandonado todo prácticamente, ha puesto sus prioridades en un segundo plano para ahorita enfocarnos en lo que es “Así se Baila”, en nuestros entrenamientos que son muy agotadores y la verdad terminamos los dos muertos, y Yas no para, y siempre está con esa alegría, esas insistencia.

-¿Se imaginaban que de esto se trataban los ensayos?

Kimberly Jiménez: Yo nunca me imaginé que iba a estar bailando, y pensé que iba a ser un poquitico más fácil, y luego cuando nos entregan el itinerario, que vemos que nuestros calendarios están de lunes a sábados full, 6 horas de ensayo en las que nos tenemos que levantar tempranísimo en la mañana, para ya llegar aquí a las 8, el protocolo de Covid, ensayar… Terminas agotado, la resistencia que tienes que tener, fue algo que nunca me imaginé pero algo que le estoy empezando a coger amor, me está empezando a gustar.

Tenemos una profesora maravillosa que nos tocó en estas dos primeras coreografías, Yaneth, que de verdad ha tenido una paciencia conmigo para sacarme estos movimientos y enseñarnos. Y Yas ya sabe los movimientos que tal vez son más básicos, y ha sido un reto, pero creo que ambos estamos dando lo mejor de nosotros.

-Ustedes vienen de un mundo de disciplina, ¿es una ventaja para ustedes al participar de este tipo de reality?

Kimberly Jiménez: Si, definitivamente, yo pienso que el uno ser disciplinado y tener esa rutina, y el conocerse a uno mismo es saber cuáles son nuestras fallas, cuáles son las cosas que tenemos a nuestro favor, y cuáles son las cosas que sabemos que tenemos que arreglar… Podemos decir que tenemos ahí un poquito de más de ventaja. Por ejemplo, a mí no me da miedo las cámaras, estoy acostumbrada a seguir instrucciones.

– Todos van con un propósito ¿Cuál es el propósito de ustedes de participar en esta competencia?

Kimberly Jiménez: El propósito más importante es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos en un nueva faceta, el aceptar este reto, el demostrarle a la gente que nunca es tarde para aprender, el realmente estar dispuesto a ir por tus sueños, estar dispuesto a triunfar en cualquier campo que se te abra.

Mi papá era uno de los que no quería que yo lo hiciera, porque mi papá siempre ha estado obligándome a coger clases de baile y yo por necia, nunca tomé clases… En este momento lo voy hacer y voy a estar en esta competencia en frente de todo el mundo para demostrarte que nunca es tarde para aprender, y para demostrarme que sí voy a ser capaz de bailar como siempre quisiste que me viera.

Yasmany Rodríguez: Ella le va mandando las coreografías en un grupo que tiene de la familia, de lo que vamos haciendo, y ya en la primera que mando, la abuela le dijo: “Pero mueve, ya en la segunda ya vas moviendo, ya vamos logrando las cosas entonces”.

Kimberly Jiménez: Mi abuela es cristiana y es dominicana, y es muy graciosa, y me dice: “Me vas hacer descarriar para ir para allá y enseñarte a bailar, tú tienes que mover ese traje que haga fui, fau, fui, fau”.

– ¿Y tú propósito Yas?

Yasmany Rodríguez: Quitarme ese miedo a las cámaras, que ya lo he logrado muchísimo con todo lo que he hecho en este último año. En la cuarentena he estado delante de mi propia cámara, pero como quiera se me ha quitado muchísimo el miedo, el hablar y esto es algo que tengo que afrontar, lo que me falta, y mejorar lo que no tengo al 100%. Además hacer esa coreografía, hacerla con otra persona, salir y terminar el minuto cuarenta, y que me digan que hice… Terminar este challange.

– ¿Qué le dicen al público que va a descubrir una nueva faceta de ustedes?

Kimberly Jiménez: Una vez más gracias por el apoyo que nos han brindado en cada uno de nuestros proyectos, pero en estos momentos los necesitamos más que nunca, en este momento necesito que todos ustedes vuelvan y se unan, no solamente a mí sino al ‘team Kim-Yas’, luchar por nuestros sueños, a votar para que nos vean en esta nueva faceta, y lo más importante de todo es que yo pienso que lo vamos a disfrutar mucho, y los vamos a tratar de conquistar a todos ustedes, se van a enamorar de nosotros en la pista, se los aseguro.

Yasmany Rodríguez: A lo mejor no en la primera presentación, pero después podemos, uno va avanzando, uno va mejorando.

