David Chocarro y Carolina Laursen confiesan por qué el baile los está volviendo a enamorar

Tal como te contamos en primicia, David Chocarro y Carolina Laursen serán una de las famosas parejas que se subirán a la pista de ‘Así se Baila’, el nuevo reality de Telemundo que comienza el próximo 12 de septiembre a las 8/7 PM Centro.

Días antes de ver cuán habilidosos son en el baile, tuvimos una charla íntima y divertida con el actor y director, y su esposa también actriz y escritora, en donde nos confiesan por qué el baile los está volviendo a enamorar.

Y nos referimos que, pocos saben que fue justamente un trabajo en una discoteca en Europa donde se conocieron, se enamoraron e incluso hasta bailaron tango por diferentes partes del mundo ganándose la vida.

Hoy, ambos tienen carreras exitosas, no solo a nivel del público, sino también a nivel de crecimiento artístico, de experiencia y talento. Han hecho teatro, series, shows en redes sociales y Youtube y publicidades juntos, pero les faltaba esto: participar como ellos mismos, Caro y Dey, en algo que aman hacer juntos, bailar.

Por eso, cuando la propuesta le llegó a Chocarro, hizo todo lo posible -y lo imposible- para que pudiera acomodarse en su agenda de trabajo antes de contárselo a su esposa y madre de sus dos hijas, Allegra y Brigitta: “Si se lo decía me iba hacer cancelar todo para estar“, cuenta riéndose él y ella confirmando de que así sería.

-Nuevo desafío, ¿esto es diversión, atrevimiento, valentía, desafío?

David Chocarro: Diversión creo que va en el punto número uno, disfrutar, arte, desafío.

Carolina Laursen: Desafío porque también está buenísimo el desafío de bailar, de estas coreografías que no son tan fáciles, crecer como artista de pronto también, y sí valentía hay que ser valiente para estar.

David Chocarro: Sí, la posibilidad de hacer proyectos juntos… Sí hacemos un montón de cosas juntos, teatro, hemos hecho en ‘100 Días (para Enamorarnos)’ por ejemplo en tele, pero no se nos da muy seguido, entonces cuando aparece la posibilidad, y encima bailando con un mega show alrededor, que te producen, el ensayo, que te ponen coreógrafos profesionales, todo eso nos encanta, nos divierte.

-¿Qué es lo que vamos a ver?

Carolina Laursen: A nosotros (risas) así como somos, por ahora no han estado con nosotros mucho en la intimidad todavía, y no sé cómo será más adelante pero nosotros somos así siempre, no es que tenemos un personaje.

David Chocarro: No hay ni mucho que esconder, ni mucho que mostrar… Me parece que mantener ese mismo equilibrio, más allá de contexto en este caso es en un programa, pero me parece que es un poco lo mismo.

-¿Cómo se logra eso en un reality?

David Chocarro: Yo creo que de alguna forma poniendo los límites y siendo estricto con eso, ahí tenemos ciertas diferencias con Caro, no la estoy mirando y mira como se ríe.

Carolina Laursen: Me río porque a mí no me importa yo soy muy abierta, él es más reservado.

David Chocarro: Sí me cuesta, me cuesta mucho. Sí pusimos ciertas condiciones, la verdad es que fueron conversaciones, más que condiciones… Hay cosas que yo no voy a mostrar porque no me interesa, no quiero como decimos en Argentina: “Yo no quiero Quilombo”, nosotros vinimos acá a bailar, a divertirnos, sobre todo eso, y hacerlo con compromiso, no es venir y tomarlo sin seriedad, no, lo vamos a hacer con toda la entrega posible. Nuestro centro es el arte, es bailar y hacerlo con compromiso, entonces esto no es el reality.

Carolina Laursen: A mí, honestamente, el reality ni me da miedo, porque yo soy tan tranquila que por más que me quieran provocar o que haya quilombo, es muy raro que lo vayan a lograr. Este show nos encuentra en una etapa de nuestra vida muy madura.

-Ustedes se conocieron de alguna manera bailando, los contrataron para una discoteca, y después estuvieron bailando tango en el exterior, ¿Les da nostalgia volver a aquello que los enamoró en algún momento?

Carolina Laursen: A mí me encanta, me re emociona, me parece que el baile es algo que estuvo siempre presente en nuestra relación… Es muy nuestro y la verdad que sí a mí me emociona. Qué lindo que, después de tantos años, seguir jugando y sintiendo esto con el baile, porque le decía el otro día a él cuando estaba bailando: “A mí encanta verte bailar, me enamora verte bailar”.

David Chocarro: A mí también, siempre me gustó bailar… Cuando conocí a Caro como que me pude destapar en ese disfrutar bailar porque para mí bailaba en un contexto, en la comedia musical, pero no era el que me iba a una fiesta y bailaba… Cuando conocí a Caro, era “si te gusta, bailar, baila, que importa”… Entonces, ahí fue como incorporar el baile a mi vida de una manera diferente, y sí pasó a ser parte de nuestra historia, siempre nos acompañó, nos casamos hicimos coreografía, en cada cumpleaños hay coreografía, se casa nuestros amigos y hacemos coreografías… Todo el tiempo estamos montando coreografías. Después inventaron Tik Tok y nos copiaron (risas).

-¿Qué descubrieron de ustedes en los ensayos?

David Chocarro: Yo la edad que tengo (risas)… Igual creo que re agarré ritmo, pero me duele todo, la verdad es que estoy cansando.

Carolina Laursen: A mí también, le decía a David que me dolían los músculos de las piernas, son muchas horas, son 5 horas de ensayo, son un montón. Él juega al padel y tiene mucho entrenamiento y yo hago clases de yoga y de baile, pero no tantas horas, es un ritmo muy profesional.

David Chocarro: Creo que más que descubrir es reencontrarnos con el ensayo, que sabíamos que nos iba a gustar, porque nos encanta ensayar, sea coreografía, baile, teatro, una peli, lo que sea. Esto de repetir y pulir, uno se pone en un estado muy creativo, los coach son divinos, son súper creativos, no solamente nos traen sus propuestas, sino que nos dejan participar, y crearle una historia a ese baile, entonces estamos muy activos.

Carolina Laursen: Es muy creativo, y que está buenísimo, sí es redescubrir que es bueno ensayar, quiero que sea mañana porque ya tengo ganas de venir a ensayar de nuevo, me gusta a pesar del cansancio.

-David, ¿qué no nos podemos perder de Carolina?

David Chocarro: Va a ser muy lindo que conozcan esta faceta, aunque es conocida, creo que hoy con las redes, te permite mucho más, pero obviamente esto les va a regalar una parte artística, sensible que yo creo que Caro le pone a cada pieza artística, y hablo de arte y no de baile, porque a Caro la puedes encontrar dirigiendo una obra de teatro, la puedes encontrar escribiendo, la puedes encontrar dibujando, la puedes encontrar en artesanía, y en todo le pone un amor al arte y está es la posibilidad de que la gente vea eso y se contagie de eso, es hipnótico, es lindo, yo sé que les va a encantar.

-Caro, ¿qué vamos a descubrir de David?

Carolina Laursen: Se van a encontrar con un David con su personalidad, con su etapa más genuina de la vida, y a mí me parece que está bueno, que sea en algo que no es ficción sino que es él en verdad, y que lo vean divertirse como es él, como un nene… Cuando está jugando de verdad es un nene y es tan lindo verlo, es tan contagioso. Más allá de que la gente lo conoce como actor y que es buen actor, y van a encontrar una personalidad que quizás no tienen de ti.

-Tienen 9 parejas contrincantes, ¿hay alguna a la que le tienen más respeto?

Carolina Laursen: Creo que son todos muy talentosos, no sé sus niveles de bailes, honestamente todavía a nivel técnico, a nivel exposición, obviamente si hay el voto al público que hay muchísima gente que tiene mucha exposición, y que la siguen en redes, y que probablemente nos puedan ganar también por eso, pero particularmente está Gregorio (Pernía) y su hija… El otro día la cruzamos, es chiquitita, divina, flaquita, la van a poder revolear por el aire, tiene una elasticidad.

David Chocarro: Y aparte viene con el gen Tik Tok.

Carolina Laursen: Claro, ya saben bailar, nacen bailando, entonces creo que competir contra una chica de 15 años no tenemos como que ni chance.

David Chocarro: Está bueno, porque hay una variedad muy grande, yo por ejemplo creo que Gabriel Porras y Laura Flores, no sé cómo es son sus niveles de baile, pero sé que los dos, porque tuve la oportunidad de trabajar con los dos, tienen mucha plasticidad, se adaptan a cualquier cosa y son muy creativos y son muy entregados… Entonces juntos le van a encontrar, seguramente, sino es por un lado es por el otro, van a hacer que la coreo sea espectacular.

-¿Qué buscan en esto? ¿Buscan ganar, buscan solamente divertirse y disfrutarlo?

Carolina Laursen: Yo creo que es una experiencia de disfrute la que estamos buscando, hacer algo juntos, y en ese algo juntos pasarla bien.

David Chocarro: No hay una misión ni competitiva, ni de exposición, la verdad no pasa por ese lado, toda la decisión rondó siempre en ¡Qué divertido!, ¡qué divertido poder hacer esto!… ¡Qué lindo que nos agarren a esta edad!… Ya son muchos años por ahí trabajando fuera, con una vida muy movida en general, entonces cuando puedes reunirte en un mismo lugar, con un proyecto que te gusta, que te emociona, que te apasiona, que te da ganas, es un regalo, básicamente es eso y creo que todo está centrado en eso.

-A David no le gusta perder ni la bolita, ¿de verdad es tan romántico todo?

Carolina Laursen: Pero ahora está más maduro.

David Chocarro: Igual estoy más maduro por dos razones: la primera es porque, definitivamente, uno va creciendo con el tiempo, y siento que modifique muchas cosas, y otra porque cada vez pierdo más seguido, entonces lo superé (risas).

-¿Qué le quieren decir al público que los va a estar apoyando, que los va a estar mirando, que los va a estar descubriendo de una manera diferente?

Carolina Laursen: Primero gracias, por estar ahí, por ver el show, por estar apoyándonos a nosotros, y a todos los demás que están haciendo esto… A mí me gustaría decirles es que se contagien, que se contagien de la energía, y que la señora en la casa diga: “Yo sí puedo bailar con mi esposo, si estos están bailando, yo también puedo, vamos a bailar”… Y que haya como esta cosa de diversión que al final para mí es lo que estamos haciendo.

David Chocarro: Si este señor, que le duele todo puede bailar…

Carolina Laursen: Si él se mueve, yo también puedo. Que se contagien, que se entretengan, que la pasen bien, estamos en una época difícil, de pandemia, y esto es un show para entregarse un rato, para divertirse.

