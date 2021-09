Sospechoso de haber matado a familia hispana se suicida de un tiro a la cabeza; era el hijastro del padre

HOUSTON – Un hombre que se suicidó de un disparo a la cabeza este jueves por la mañana en el suroeste de la ciudad es la persona que presuntamente asesinó a cuatro miembros de una familia hispana el domingo, según informó la Policía de Houston.

Los cuerpos de dos adultos y dos niños fueron descubiertos por bomberos en el interior de una casa que se estaba quemando. Tres de las víctimas tenían impactos de bala en la cabeza, según el reporte forense.

Los cuerpos fueron identificados como Jairo Escaño, de 37 años, su esposa Elvira, de 44, y sus dos hijos: Isabel, de 13 y Jairo Jr., de 10 años. Jairo Jr fue el único que no tenía un impacto de bala, el pequeño murió en el incendio.

El jefe asistente de la Policía de Houston, Yasar Bashir, confirmó que el suicidio está conectado con los asesinatos de la familia Escaño, el sospechoso aparentemente era el hijastro de Jairo.

La Policía no identificó al sospechoso solamente informó que tenía 23 años y que después de balearse fue trasladado al hospital donde murió de sus heridas.

En un tuit la Policía reportó que un posible sospechoso había muerto luego de haberse dado un tiro en la cabeza cuando oficiales estaban tratando de arrestarlo en las instalaciones de un parque a eso de las 8:30 a.m. este jueves.

HPD commanders and PIO are en route to 6200 Alder. A possible murder suspect is deceased from an apparent self-inflicted gunshot wound after officers attempted to take him into custody about 8:20 a.m. More information will come from the scene. #HouNews pic.twitter.com/eq95Z1SlED

— Houston Police (@houstonpolice) September 9, 2021