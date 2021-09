Miles de agentes y unidades de detección de bombas en el 20 aniversario del 911

La ciudad de Nueva York desplegará miles de agentes de Policía, unidades de detección de bombas y perros adiestrados durante el 20 aniversario del 911 con el objetivo de evitar un nuevo ataque terrorista, pese a que las autoridades han aclarado que no existe ninguna amenaza concreta.

“Tenemos unas medidas combinadas muy fuertes y resistentes. Miles de agentes, tanto uniformados como de civiles, junto con detección de bombas, metralletas, perros y muchas, muchas otras cosas”, explicó este viernes el comisario de la Policía de Nueva York (NYPD), Demort Shea.

En una rueda de prensa conjunta con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, Shea apuntó que estas medidas no tiene el objetivo de alarmar a la población, sino de asegurar que no se produzca ningún incidente.

“Nueva York es segura. Deben salir y disfrutar de las vistas“, agregó el comisario, que se unió al mensaje emitido también por Hochul y De Blasio de que no existe ninguna amenaza concreta.

“No hay ninguna amenaza específica ni creíble contra la ciudad de Nueva York en estos momentos. La Policía de Nueva York está vigilando, no diariamente ni a cada hora, sino minuto a minuto“, dijo De Blasio en su intervención junto al resto de cargos, que estaban protegidos por media docena de agentes armados con metralletas a sus espaldas.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 10, 2021