Policía de Irwindale, California, arrestó a un hombre que disparó a vehículos y luego secuestró una ambulancia a punta de pistola

Por disparar a vehículos en la autopista 210 y luego retener a dos personas en una ambulancia, un hombre oriundo de Texas fue arrestado el miércoles por el Departamento de Policía de Irwindale, California. El sujeto también intentó huir de los oficiales en dos ocasiones y el caso afortunadamente terminó sin mayores consecuencias.

A las 6:00am del miércoles, la policía recibió una llamada denunciando que un hombre armado tenía retenidos a dos personas a punta de pistola dentro de una ambulancia en la cuadra 600 de Live Oak Avenue, en Irwindale.

Cuando los oficiales llegaron al lugar de los hechos, el hombre ya había abandonado la ambulancia en un Peterbilt color rojo que tiraba a un remolque. Luego, intentó huir pero la policía identificó rápidamente el vehículo mientras trataba de hacerse paso en el tráfico entre las avenidas Longden y Myrtle.

Los agentes utilizaron sus vehículos para cerrar el paso de los vehículos en la zona, pero el sujeto no cedió e intentó nuevamente darse a la fuga en una corta pero peligrosa persecución entre el tráfico de las avenidas. El hombre, al ver que no tenía escapatoria, se bajó del vehículo y corrió, pero fue aprehendido por oficiales casi instantáneamente.

Los miembros de la policía se vieron obligados a detener físicamente al sospechoso, durante el cual se implementó con éxito un dispositivo de tecnología de interrupción electromuscular (EMDT)”, dijeron los oficiales de policía de Irwindale en un comunicado de prensa. Posteriormente, fue procesado sin problemas.

Según la policía, ese mismo hombre abrió fuego más temprano con su pistola en la autopista 210 a un vehículo que estaba detenido y el conductor tuvo que huir del lugar.

“Afortunadamente, nadie resultó herido en ninguno de estos incidentes“, dijo la policía de Irwindale.

El sujeto fue identificado como Johnatan Gomez, de 37 años y nacido en Texas, y está recluido en la cárcel de West Covina con una fianza de $1 millón de dólares. Además, enfrenta múltiples cargos criminales: intento de asesinato, asalto con un arma mortal, resistirse al arresto, evadir el arresto, conducir bajo la influencia de drogas y varias violaciones de armas, informó la policía.

MEDIA RELEASE ~ Johnathan Gomez, 37-years of El Paso, TX, arrested for shooting at subjects and vehicles on the 210 freeway and for holding an ambulance crew at gunpoint in #Irwindale. He was booked at the jail and held on $1,000.000.00 bail. Details at https://t.co/WFobGmpsRq. pic.twitter.com/3S1NpP9IcA

— Irwindale Police Department (@IrwindalePolice) September 9, 2021