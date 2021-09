Angélica Rivera da pistas de que pronto podría volver a las telenovelas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de despedirse como primera dama de México y anunció su divorcio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, la actriz mexicana, Angélica Rivera, permaneció alejada del ojo público pese a los rumores que aseguraban que algún día regresaría a la televisión

Sin embargo, este rumor podría confirmarse, ya que, en esta ocasión, Angélica Rivera compartió una reflexión en su cuenta oficial de Instagram que hace confirmaría más la idea de que próximamente dejará su vida personal para dedicarse de lleno a su carrera actoral.

El mensaje que fue compartido por su hija Sofía Castro en sus historias de Instagram acompañado de un “Te amo”.

“Querido miedo: Quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman: Confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”.

Rivera abandonó la televisora de San Ángel hace más de 14 años y su última aparición en la pantalla chica fue durante la telenovela Destilando Amor junto a Eduardo Yáñez en el 2007, misma que recientemente se retransmitió con gran éxito.

¿VUELVE A TRABAJAR CON SU EX?

El productor y padre de las hijas de Angélica, Sofía, Regina y Fernanda, José Alberto Castro dio a conocer que sí podría darse que trabajen juntos, “pero a lo mejor alguien más la está buscando de otras producciones. El tiempo dirá si es para mí producción o para otro proyecto”, dijo, pues él actualmente se encuentra trabajando en el melodrama “La desalmada”.

Por su parte, el amigo y actor de la ex primera dama, Eduardo Yañez, reveló en una entrevista para El Heraldo TV con Adela Micha que la actriz no ha recibido un proyecto que le haya interesado para regresar a los melodramas, y expresó que “anda en otra onda”, pues se está tomando un “relax” luego de su divorcio.

También sus hijas han dejado ver en algunas entrevistas para distintos medios de comunicación que su madre tiene planeado regresar a la televisión, pero está a la espera de que llegue el proyecto que le llene en muchos aspectos. Así que quizás este 2021 sea el año en el que se le vea regresar.