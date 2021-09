Marjorie de Sousa lanza un poderoso mensaje de amor propio tras vivir fuertes cambios en su cuerpo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marjorie de Sousa, quien se encuentra en la cima del éxito gracias a su participación en el melodrama “La Desalmada”, ha demostrado que ya no le importa el qué dirán y ahora se enfoca no solo en su bienestar físico sino emocional. Prueba de ello ha sido el contundente pero conmovedor mensaje que ha mandado a las mujeres que como ella, en algún punto se han sentido víctimas de “los estándares de belleza”.

En una entrevista reciente, la actriz se sinceró como nunca sobre los cambios que experimentó su cuerpo tras la maternidad e impactó al revelar que hubo algún momento en el que tuvo problemas con su peso.

“Todo cambia, y más después de que eres mamá, pero ha sido un proceso muy bonito… Pasé un momento en donde me quedé estancada con mi peso y para cámara yo soy muy grandota; entonces decía: ‘tengo que bajar un poco más de peso’ y creo que se ha ido logrando”, dijo a los micrófonos de People en Español.

De acuerdo a Marjorie de Sousa, la única manera en la que ha sido posible alcanzar sus objetivos de una manera sana, es organizarse y distribuir bien sus tiempos. Sin embargo, destacó que el primer paso para lograrlo es el amor propio.

“Soy muy exigente conmigo, entonces si quería hacer algo tan importante como esto yo tenía que estar al 100 y decía: ‘Tengo que aceptarme y amarme como estoy en este momento’. Llegó un momento donde dije: ‘¿Sabes qué? Estoy haciéndolo, no me estoy dejando y me gusta cómo me veo, me acepto como me veo’. Y queda aparte del físico también trabajar interiormente y queda también lo que proyectas como actriz”, concluyó la famosa.

Te puede interesar: