Por qué no deberías posponer conseguir tus audífonos

Más de 28 millones de adultos en los Estados Unidos podrían beneficiarse de un aparato auditivo o audífono. Pero entre las personas mayores de 70 años, menos de un tercio de las que podrían usar el dispositivo han probado uno. Un estudio publicado en 2019 en la revista Ear and Hearing encontró que las personas diagnosticadas con pérdida auditiva suficiente para ser elegibles para audífonos esperaron un promedio de casi 9 años para obtenerlos.

Un retraso para obtener los audífonos significa un retraso para disfrutar de sus beneficios, que según la investigación no solo equivalen a una mejor capacidad auditiva, sino también una mejor calidad de vida. Un estudio publicado en 2019 en el Journal of the American Geriatrics Society encontró que el uso de audífonos incluso puede estar relacionado con un inicio tardío de la demencia en adultos mayores.

“Las relaciones frecuentemente consisten de esos momentos íntimos compartidos, esa pequeña broma privada en casa o ese comentario que compartes”, dice Jani Johnson, AuD, PhD, directora del Laboratorio de Investigación de Audífonos de la Universidad de Memphis. “Cuando tienes pérdida auditiva, realmente te roba muchos momentos íntimos”.

Aun así, muchas personas tienen dudas sobre el uso de audífonos. Aquí te decimos lo que debes saber acerca de algunas objeciones comunes a estos dispositivos.

Harán que te veas viejo

El estigma del uso de aparatos auditivos es real. “Nuestra cultura nos ha enseñado que tener discapacidad auditiva es algo que hay que ocultar”, dice Linda Thibodeau, PhD, profesora del programa de doctorado en audiología de la Universidad de Texas en Dallas.

Ella anima a las personas a ver los audífonos modernos como lo que son: aparatos geniales con muchas características emocionantes, no solo simples amplificadores de sonido.

Muchos tipos de audífonos se pueden conectar a tu teléfono inteligente o a tu televisor, y pueden conectar llamadas telefónicas, música o audio de TV directamente a ellos. Algunos modelos pueden usar tu ubicación para acceder a la configuración de ruido preestablecida para que tu audífono se ajuste automáticamente a tus preferencias, por ejemplo, en tu cafetería o tu restaurante favorito.

Hay otro cambio clave en los nuevos aparatos auditivos, dice Johnson: Muchos son más pequeños y elegantes que los modelos más antiguos. No asumas que sabes cómo se ven, o cómo se sienten, antes de probar algunos.

Son muy caros

Es cierto que los audífonos pueden ser caros, y que ni Medicare ni muchos planes de seguro pagarán por ellos. Aun así, hay algunas opciones de menor costo disponibles. Costco, por ejemplo, ofrece su marca Kirkland Signature 10.0 por $1,400 por el par.

Además, pronto podrás encontrar audífonos de venta libre (OTC), que probablemente sean menos costosos. El Congreso los legalizó en 2017, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pronto emitirá normas para los fabricantes sobre cómo garantizar que los audífonos de venta libre sean seguros y efectivos.

No los necesitas

La pérdida auditiva relacionada con la edad ocurre gradualmente, y puede ser difícil de notar al principio. Pero hacerte la prueba tan pronto como creas que podrías estar teniendo problemas, es mejor, dice Johnson, porque hacerlo puede aumentar tus probabilidades de tener buenos resultados con un aparato auditivo. Muchos médicos de atención primaria no preguntan sobre la pérdida auditiva, por lo que es posible que necesites ser proactivo. Un médico también puede encontrar causas reversibles de pérdida auditiva, como la acumulación de cerumen.

En realidad no ayudan tanto

Las personas que usan audífonos tienen muchas quejas sobre ellos, incluyendo chillidos o ruido de fondo. Pero los dispositivos más nuevos son mucho mejores para manejar ese tipo de problemas. Además, cuando se trata de ruido de fondo, los pequeños micrófonos periféricos, colocados cerca de las personas con las que estás hablando, pueden mejorar enormemente tu capacidad para oírlos, dice Thibodeau.

Y no solo tú te beneficias de los audífonos. Un estudio publicado en 2020 en el Journal of Speech, Language, and Hearing Research encontró que redujeron el esfuerzo necesario para tener una conversación en un área ruidosa, tanto para el usuario como para el interlocutor.

Nota del Editor: este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2021 de Consumer Reports on Health.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.