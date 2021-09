Presidentes Biden, Clinton y Obama honran a víctimas de ataque terrorista 9/11 en ceremonia en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joe Biden y sus predecesores demócratas en la presidencia Bill Clinton y Barack Obama coincidieron esta mañana en el inicio de los actos conmemorativos del 20mo aniversario de los ataques terroristas 9/11, en el mismo lugar donde murieron miles de personas en Nueva York.

En la ceremonia estuvieron ausentes los últimos dos presidente republicanos: George W. Bush -quien era mandatario al momento de los hechos en 2001- y Donald Trump. Bush participó en los actos en Shanksville, la zona de Pensilvania donde se estrelló otro de los aviones secuestrados ese día.

La oficina de Trump no respondió a una solicitud de comentarios de USA Today sobre su agenda de hoy. Sin embargo, está programado que sea comentarista esta noche durante un combate de boxeo en Florida.

Biden, Obama y Clinton asistieron con sus esposas a la tradicional ceremonia anual en el lugar donde una vez estuvieron las torres gemelas del World Trade Center antes de que dos aviones golpearan ambos rascacielos y los colapsaran en pocos minutos.

Esta mañana también estuvieron allí Rudy Giuliani, el alcalde republicano de NYC en el momento de los ataques, y su sucesor, el empresario Michael Bloomberg.

La banda de flautas y tambores del Departamento de Policía de Nueva York interpretó “Hard times come again no more”, canción folclórica estadounidense de la década de 1850. Bruce Springsteen, tocando una guitarra acústica, cantó “I’ll See You in My Dreams”, reportó Reuters.

Los presentes han mantenido varios momentos de silencio, recordando horas claves de la nefasta jornada de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Han sido pausas mientras familiares leen la lista en orden alfabético de todas las personas que murieron ese día. Algunos improvisan comentarios personales y patrióticos, y muestran fotos de sus parientes víctimas.

La lista de víctimas incluye a seis personas que perecieron allí mismo ocho años antes: al mediodía del viernes 26 de febrero de 1993, Nueva York conoció lo que por años fue considerado el ataque terrorista con más heridos en su historia. Dos de ellos era inmigrantes hispanos: el peruano Wilfredo Mercado y la ecuatoriana Mónica Rodríguez, quien estaba embarazada al momento del estallido.

Biden no hizo comentarios en el evento que comenzó a las 8:30 a.m. y se marchó alrededor de las 9:45 a.m. La ceremonia, que aún prosigue en Nueva York en medio de estrictas medidas de seguridad y acceso restringido a las familias afectadas, es transmitida en vivo por varias cadenas de televisión, sin cortes comerciales.

En la víspera, anoche Biden llamó a la unidad de los estadounidenses y pidió dejar a un lado el miedo durante un mensaje a la nación grabado en conmemoración del 20mo aniversario de los atentados.

Casi 3 mil personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, en el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Sólo 60% de las víctimas mortales de ese día han sido identificadas. Y varios más han fallecido o reportado enfermedades en años posteriores, a consecuencia de los hechos.