Taco Bell quiere que regreses los paquetes de salsas usadas para reutilizarlas

Por pequeño que parezca, un esfuerzo en el destino de los sobres de salsas pueden representar un gran cambio para el medio ambiente. Taco Bell está solicitando a sus clientes que conserven esos paquetes después de ser usados para poder reciclarlos y reutilizarlos.

Sea cual sea la salsa que contengan, más de 8,000 millones de sobres terminan en los basureros cada año, según la empresa.

La nueva campaña forma parte de un esfuerzo por disminuir los residuos y encontrar un futuro para los envases de alimentos de un solo uso.

Taco Bell se asoció con la empresa de reciclaje TerraCycle, que está convirtiendo productos y residuos no reciclables en materias primas que pueden utilizarse para nuevos productos.

Hay que tener en cuenta que si todos los habitantes del planeta reciclamos un paquete de salsa de Taco Bell, habría otros 420 millones de paquetes que irían a parar a un basurero en un año medio, de acuerdo al sitio web de la compañía de restaurantes.

En un principio Taco Bell intentó recoger las salsas dentro de sus restaurantes. Pero ahora que la mayor parte de su negocio se realiza a través de pedidos para llevar en lugar de las sucursales, la empresa está solicitando a sus clientes que guarden los sobres y los envíen a TerraCycle, utilizando etiquetas de envío gratuitas.

Cuando TerraCycle reciba los paquetes, los limpiará antes de fundirlos y moldearlos en un plástico que pueda utilizarse para fabricar otros artículos.

We know you've got a Sauce Packet stash. Taco Bell and @terracycle are teaming up so fans can recycle their beloved packets. ♻️

— Taco Bell (@tacobell) September 9, 2021