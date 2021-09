Amazon: cómo es su línea de televisores con Alexa

Amazon trabaja con fabricantes como Toshiba e Insignia en Estados Unidos para fabricar sus propios televisores con su interfaz Amazon Fire, que ofrecerán control por voz y acceso a los servicios de streaming de Amazon Prime Video.

Hasta ahora, Amazon ha vendido sus dispositivos de streaming que se conectan a los televisores y tanto Roku como Google han seguido un camino similar, sin embargo, Amazon es el primero de ellos en lanzar su propio televisor.

Una de las intenciones de Amazon es integrar su software de Fire TV con los controles de voz de su asistente Alexa.

Los nuevos dispositivos electrónicos permitirán a sus clientes controlar otros dispositivos inteligentes que los usuarios tienen en sus casas a través de un panel de control que aparecerá en el televisor.

Amazon, quien anunció que se prepara para abrir sus propios grandes almacenes departamentales, dijo que los nuevos televisores se venderán en el sitio web de Amazon y a través de Best Buy. Todos ellos son compatibles con el vídeo 4K.

Did you hear the news ?! Yesterday we had one of our biggest announcements EVER

From our very first Amazon-built Fire TV smart TVs to new Alexa features—Fire TV has something for everyone 🧡

Learn more about how we are expanding our Fire TV family: https://t.co/V5QJkydpYi

— Fire TV 📺 (@amazonfiretv) September 10, 2021