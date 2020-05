Universitario gana más de $10,000 dólares al mes gracias a Alexa

David Markey, de 22 años, estudia matemáticas aplicadas y economía en la Universidad de Brown, a través del desarrollo de “skills” para el asistente “Alexa” ha logrado ganar más de $10,000 dólares al mes.

Markey compró su primer Amazon Echo durante la venta del Primer Day en 2016. Ese día Amazon vendió el doble de altavoces Echo que el año anterior.

Los altavoces de Amazon pueden reproducir música, configurar alarmas, pedir productos de Amazon e interactuar con hardware y aplicaciones a través de comandos de voz. Existen más de 30,000 “skills” para el asistente Alexa que han construido desarrolladores externos que los usuarios pueden encontrar en la tienda de skills de Amazon.

Markey recuerda que configuró su apartamento con el altavoz de Amazon, escuchaba música, noticias, configuró las luces pero había una cosa que no pudo encontrar. Él quería una aplicación que le enseñara una palabra nueva cada día, y que fuera posible conocer su definición con una voz humana en lugar de la voz del ordenador.

“Todo lo que había allí lo decía Alexa”, dijo al sitio de desarrolladores de Alexa, “así que decidí hacer una aplicación con mi voz”.

Alexa developer David Markey says quality is the key to monetizing #AlexaSkills. Read his story to learn more: https://t.co/PceXtihgJs pic.twitter.com/lIVO4jahoa

— Alexa Developers (@alexadevs) April 21, 2018