¿Tienes problemas con el sitio web de IRS? Intenta escribir en mayúsculas

En el momento de que una gran mayoría de los estadounidenses están recibiendo pagos de estímulo por coronavirus, la herramienta Get My Payment del Servicio de Rentas Internas (IRS), está ofreciendo una señal de esperanza para quienes siguen el estado de los cheques y para aquellos que aún no lo han hecho.

Sin embargo, el sitio de IRS está dejando a mucha gente preocupada al no recibir un pago hasta el día de hoy.

Ante la saturación del servicio de atención del IRS, los ciudadanos han compartido algunos consejos y trucos para que el sitio funcione de manera correcta ante las fallas que ha presentado.

Jessica Roy, reportera del diario L.A. Times, señaló en Twitter que después de intentar ante las fallas de la herramienta digital, dijo que introdujo su dirección en mayúsculas y logró encontrar así el estado de su pago.

Ante su consejo, el hilo que otros usuarios construyeron en la cuenta de Twitter, compartieron sus técnicas para lograr que el sitio web funcionará y poder rastrear su cheque.

Sorry to be all "I heard this one weird trick from a friend and it really works" BUT, after weeks of not being able to see our status on the IRS website, we tried typing our address in ALL CAPS and it worked and we were able to finally enter our bank account info.

— Jessica Roy 🦅 (@jessica_roy) April 25, 2020