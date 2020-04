Por qué algunos contribuyentes esperan retrasos en el envío de los cheques de estímulo económico

Existe una forma de rastrear el cheque de $1,200 dólares con una herramienta creada por el IRS

El proyecto de estímulo de $2.2 billones de dólares conocido como la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Ley CARES), está dedicando $290,000 millones de dólares para pagos directos a los hogares que serán distribuidos en forma de pagos de $1,200 dólares en promedio a las personas.

Los cheques han empezado a llegar a una gran cantidad de personas a través de cuentas bancarias, sin embargo ese dinero no llegará a la misma velocidad a las más de 26 millones de personas que se han quedado sin trabajo durante las últimas 5 semanas.

Las personas que perdieron su trabajo están preocupadas en pagar sus cuentas, el alquiler y cómo sobrevivir al COVID-19.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) enviará pagos de $1,200 dólares a las personas con ingresos brutos inferiores a los $75,000 dólares y de $2,400dólares a las parejas que declararon ganar juntas $150,000 dólares anuales a lo que se sumará una ayuda de $500 dólares por cada menor que califique ante el gobierno.

Cerca de 88 millones de cheques han sido enviados hasta el momento que equivalen a $158,000 millones de dólares según información del Departamento del Tesoro.

El dinero aparecerá de manera automática en la cuenta bancaria que las personas tienen registrada ante el IRS a través de las declaraciones de impuestos de los años anteriores.

En caso de que el IRS no cuenta con la información de la cuenta o si no has declarado impuestos en los años de 2018 y 2019, puedes acceder al sitio web.

Para seguir tu pago, el IRS creó una herramienta de rastreo que te dará una idea de cuándo puedes esperar tu depósito o cheque a través del servicio de correo. También te dirá si la oficina necesita información sobre tu cuenta bancaria. La herramienta llamada “Get my Payment” fue puesta en marcha el pasado 15 de abril.

Relacionado: ¿Quiénes son las personas que no podrán recibir el cheque de ayuda financiera por coronavirus?.

A pesar de que se han enviado 88 millones de cheques, que equivale a casi la mitad de las personas beneficiadas, existe un calendario elaborado por los legisladores federales que menciona que el IRS emitirá los pagos mediante un depósito directo utilizando la información bancaria archivada en las declaraciones de impuestos de los años de 2018 y 2019.

Las fases del calendario

Durante la primera fase se incluirán a los beneficiarios de la Seguridad Social que presentaron sus declaraciones de impuestos e incluyeron la información del depósito directo en sus declaraciones, según el cronograma estimado.

La segunda fase de cheques de estímulo será para los beneficiarios del Seguro Social que no presentaron las declaraciones de impuestos de los años 2018 y 2019 y que reciben sus beneficios a través de un depósito directo.

Será a principios del mes de mayo cuando el IRS envíe los cheques en papel a los hogares a un ritmo de 5 millones por semana.

Los cheques en papel serán enviados primero a los hogares que cuentan con los ingresos brutos ajustados más bajos y continuarán subiendo de manera consecutiva, lo que podría tomar hasta 20 semanas enviar todos los cheques de acuerdo con el calendario de la Cámara de Representantes.

En un principio se informó que la entrega podría retrasarse varios días más, debido a que el presidente Donald Trump quiere que su firma aparezca en los cheques de papel, según informó el diario The Washington Post, sin embargo el Departamento del Tesoro aseguró al diario que la firma de Trump no ocasionará ninguna demora.

Relacionado: Cómo utilizar de manera inteligente el cheque de ayuda por coronavirus.

El proyecto de Ley CARES dedica $290,000 millones de dólares en pagos directos. El pago promedio por hogar será de $1,500 dólares según los cálculos de la Tax Foundation.

Es importante mencionar que las personas pueden continuar siendo elegibles para recibir el cheque de estímulo de ayuda aunque no hayan presentado su declaración de impuestos.

Es el caso de las personas que podrían no declarar impuestos en caso de que ganen muy poco para reportarlo ante el IRS, en este grupo se encuentran las personas solteras que ganaron menos de $12,200 dólares el año pasado y las parejas casadas que ganaron $24,000 dólares.

Relacionado: Siete interrogantes sobre los cheques de ayuda por coronavirus que tienes que conocer.

Los pagos de estímulo serán destinados a cualquier persona o ciudadanos estadounidense o extranjero que cuente con un número de seguro social válido, que no pueda ser reclamado como dependiente de otro contribuyente y que cumpla con los requisitos.

Si tienes algunas dudas sobre el cheque de estímulo y evitar algún fraude puedes resolverlas a través de este enlace.

–También te podrá interesar: