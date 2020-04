6 cosas valiosas que puedes hacer con tu tarjeta de crédito para ahorrar dinero

La cuarentena ofrece un momento para evaluar el uso y costo de las tarjetas de crédito

La pandemia de COVID-19 está cambiando la forma de consumo y las tarjetas de crédito nos ofrecen una opción de evaluar los beneficios que nos ofrecen frente a los costos que presentan.

Te presentamos algunos consejos para incentivar el ahorro de dinero y utilizar de manera eficiente tu tarjeta de crédito:

1. Administra las cuotas anuales

El desempleo ha dejado más de 23 millones de personas sin trabajo, si este es tu caso y cuentas con una tarjeta de crédito, es el momento de considerar su uso.

Durante los próximos meses, debido a las restricciones de movilidad, una gran cantidad de personas no tendrán previsto viajar o realizar gastos extras. Muchas personas han comenzado a cancelar tarjetas de crédito que tienen cargos altos por su uso. Es el caso de algunas tarjetas American Express que pueden llegar a tener un costo de más de $1,000 dólares durante todo un año.

2. Considera la próxima emergencia

Podrías revisar tus tarjetas de crédito y ver cual de ellas cuenta con los intereses más bajos. La tarjeta de crédito Unlimited℠ de Chase Ink ha permitido que varios de sus clientes transfieran su líneas de crédito de otras tarjetas de negocios para disfrutar de préstamos sin intereses durante periodos de tiempo relativamente largos.

3. Revisa dónde estás comprando

Durante la cuarentena quizás estás realizando una gran cantidad de compras en línea. Durante el 2019 el comercio electrónico representó cerca del 16% de las compras que realizamos, sin embargo este año, el número podría ser mayor.

Si estás utilizando el sitio de Amazon para realizar tus compras, la tarjeta Visa Signature de Amazon Prime podría ser una buena recomendación si ya cuentas con la membresía Prime, ya que la tarjeta no tiene cuota anual y ofrece un 5% de reembolso en efectivo en las compras realizadas en el sitio web y en las tiendas Whole Foods.

Tarjetas como The Platinum Card® de American Express ofrece a sus clientes un crédito anual de $100 dólares para compras en Saks Fifth Avenue. Si no estás utilizando esos créditos en compra de ropa, en las aerolíneas, en servicios de transporte como Uber estarás pagando una gran cantidad de dinero por no utilizar los servicios que ofrecen y que no están disponibles.

4. Evalúa tus hábitos de viaje

Podrías seguir guardando tus tarjetas de crédito que te ofrecen un valor superior a la cuota anual que estás pagando. Las tarjetas de crédito que tienen asociación con las cadenas de hoteles que te brindan noches gratis por su uso, han extendido las fechas en que podrás canjear esa noche gratis hasta el 2021, por lo que tendrás oportunidad de utilizarla.

Las tarjetas de crédito de Chase IHG® Rewards Club Premier y The World of Hyatt ofrecen una noche de aniversario gratis y tienen una cuota anual de menos de $100 dólares. Estas tarjetas podrías utilizarlas ya que el certificado que te ofrece supera la cuota anual por la que pagas por ellas.

Por el contrario, si estás utilizando tarjetas de crédito que te dan beneficios en viajes, salones de los aeropuertos pero que ahora no puedes utilizar, podrías considerar deshacerte de ellas ya que sus cuotas superan los beneficios que obtienes por su uso.

5. Considera los bonos extra

Una forma inteligente de evaluar el uso de tu tarjeta de crédito es considerar aquellas que te dan puntos extra o te regresan dinero por las compras que realizas.

6. Limpia tu cartera

Los tipos de interés se encuentran en niveles bajos, así que en esta temporada es el momento para revisar qué tipo de tarjetas de crédito tienes.

Es importante evaluar si puedes aprovechar todos los beneficios de las tarjetas de crédito, en caso de que alguna de ellas no te ofrezca esas ganancias y estés pagando más dinero por ellas, es momento de cancelarlas y aumentar el espacio que existe en tu cartera.

