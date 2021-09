Cómo prevenir los altos niveles de humedad en el hogar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hay una razón por la que la mayoría de las personas odia el clima cálido y húmedo. Es incómodo y es más difícil que tu cuerpo se enfríe porque tu sudor no se evapora tan rápido.

Pero la humedad alta no solo es mala para ti, también es mala para tu casa. Los niveles de humedad superiores al 50% pueden favorecer la aparición de ácaros del polvo, moho y hongos, desencadenando alergias u otros problemas de salud.

A los ácaros del polvo les encanta meterse en tu colchón. Y el moho puede dañar las superficies sobre las que crece, que pueden ser casi cualquier cosa, desde techos, paredes y pisos hasta incluso tu ropa. Los hongos prefieren lugares donde la humedad es alta, como paredes de baño y ventanas.

Los deshumidificadores y los aires acondicionados pueden extraer la humedad del aire, pero hay otras cosas que puedes hacer para que no los tengas funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos son algunos consejos de los expertos en Consumer Reports y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Cosas sencillas que puedes hacer para reducir la humedad

Prueba el aire. Aunque no haga mucho calor, es posible que tengas un problema de humedad en tu casa. Por menos de $20 puedes comprar un termómetro/humidistato combinado que te indique si tus niveles de humedad son altos. También hay pistas visuales. “Si ves una condensación inesperada en algún lugar, eso es una señal segura de que la humedad es demasiado alta”, dice Misha Kollontai, jefe del proyecto que supervisa nuestras pruebas de deshumidificadores. “Si la humedad en tus espacios habitables excede el 70%, entonces vale la pena identificar si hay un problema subyacente”.

Revisa el conducto de ventilación. Asegúrate de que tu secadora de ropa está ventilando correctamente hacia el exterior, comprobando que el sistema esté sellado desde la parte posterior hasta la exterior. Si no lo está, la humedad de tu ropa mojada puede escapar al aire interior. Y recuerda limpiar el conducto de ventilación regularmente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Funciona de igual manera con todos los extractores de aire, como los de la cocina y el baño. Si es posible, es mejor que se descargue al aire libre en lugar de redistribuir el aire húmedo dentro de tu hogar. Enciende el ventilador de tu microondas o la campana extractora cada vez que uses la estufa, especialmente si cocinas algo humeante como la pasta. Haz funcionar el ventilador del baño cuando te duches y durante al menos 20 minutos después. Y no te olvides de limpiar los filtros del ventilador de tu microondas o de la campana extractora a menudo para mantener los ventiladores en excelentes condiciones de funcionamiento. Para eliminar el polvo del exterior del ventilador del baño, puedes quitarlo con un cepillo suave.

Sella las fugas de aire. El aire húmedo del exterior puede colarse alrededor del aire acondicionado en la ventana o por puertas y ventanas. Para comprobar si hay fugas, Consumer Reports ha encontrado que una simple varilla de incienso puede funcionar. Si el humo del palillo sopla hacia los lados cuando lo sostienes contra ventanas, puertas y paredes, hay aire entrando y saliendo de esas áreas. Puedes sellarlos con masilla o cinta aislante.

Aísla las tuberías. El Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) dice que la condensación puede producirse cuando hay una diferencia entre la temperatura de las tuberías de agua y el aire húmedo en tu hogar. Envolver las tuberías con aislamiento evita que se produzca condensación en las tuberías de agua fría y añade humedad a tu hogar. El aislamiento es barato y rápido y se puede comprar en cualquier tienda de mejoras para el hogar.

Sé proactivo. Los deshumidificadores son notoriamente ruidosos, así que, aunque sí se pueden usar en sótanos, es posible que no desees uno en tu espacio habitable. Por ejemplo, si tu habitación parece húmeda en las noches calurosas de verano, Kollontai recomienda “poner un deshumidificador allí durante el día para mantener baja la humedad relativa, y luego apagarlo durante la noche para que no te mantenga despierto”.

Trata los posibles problemas exteriores. Asegúrate de que el agua de lluvia y la escorrentía de los canales y bajantes fluyan lejos de los cimientos de tu casa y no hacia ellos. “Investiga si la humedad entra en tu hogar de una fuente externa a través de grietas”, dice Kollontai. Es posible que necesites la ayuda de un profesional para redirigirla y sellar las grietas de los cimientos, pero vale la pena el gasto para reducir la humedad en tu casa y el daño que puede causar.

Los mejores deshumidificadores de las pruebas de CR

Consumer Reports prueba deshumidificadores en tres tamaños, en función de la cantidad de humedad que eliminan del aire. Si tu espacio está particularmente húmedo, compra el tamaño más grande, así no tendrás que vaciarlo tan a menudo.

Los mejores aires acondicionados de las pruebas de CR

Los aires acondicionados de las habitaciones, como las unidades portátiles y de ventana, también eliminan la humedad del aire y, por supuesto, también lo hace el aire central. Para un mejor enfriamiento, haz coincidir el tamaño del aire acondicionado de la ventana (en BTU) con el tamaño de tu habitación.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.