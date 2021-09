La pandemia destapa desigualdades en el sistema escolar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las escuelas públicas de California han pasado por 18 meses de interrupciones extremas en la entrega de educación causadas por la pandemia de COVID-19. Acurrucados alrededor de las pantallas de computadora por todo el estado durante todo un año, algunos estudiantes han prosperado, mientras que otros no han tenido éxito, destacando no solo las profundas desigualdades en los sistemas que apoyan a los estudiantes, pero develando un nuevo entendimiento entre los padres de familia sobre que métodos de aprendizaje son óptimos para sus hijos y sobre los diferentes modelos de aprendizaje disponibles. Para muchos, esto resultó en la exploración de diferentes oportunidades educativas.

La reciente encuesta anual de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA), refleja las opiniones cambiantes, especialmente para los padres, cuando ven el panorama educativo actual.

La buena noticia es que la opinión pública de las escuelas chárter está en su nivel más alto en 6 años en todo el estado. La encuesta muestra que la preferencia de las escuelas públicas chárter aumentó del 47 por ciento al 52 por ciento y alcanzó el nivel más alto desde 2015.

Mayor reconocimiento vinculado a una mayor favorabilidad

El 59 por ciento de los encuestados dijeron que saben mucho o algo sobre las escuelas públicas Chárter. Quienes favorecen estas escuelas públicas autónomas están más familiarizados con ellas que quienes se oponen a ellas.

Los aumentos de favorabilidad se observaron entre encuestados de todas las ideologías políticas. Ese margen ha aumentado de manera más drástica con los demócratas, con un aumento del 11 por ciento con respecto al año anterior, a medida que aumentaba la favorabilidad y disminuía la oposición. La mitad de los independientes y el 73 por ciento de los republicanos tienen una opinión favorable de las escuelas públicas Chárter.

Estos márgenes han crecido a través de la pandemia. El 27 por ciento de todos los encuestados dicen que su opinión sobre las escuelas Chárter se ha vuelto más favorable en los últimos años.

Todos los californianos quieren ver más oportunidades de educación disponibles, especialmente los padres

Además del aumento de la preferencia, 78 por ciento de votantes creen que los padres tienen el derecho a elegir una escuela pública chárter si creen que es mejor para sus hijos.

Los padres apoyan las escuelas públicas Chárter por un amplio margen del 56 a favor al 21 por ciento opuesto. Por un margen de 24 puntos, del 48 al 24 por ciento, los votantes creen que sería bueno que los distritos aprobaran más escuelas públicas chárter. El 53 por ciento de los padres está de acuerdo. Mientras tanto, el 60 por ciento de los padres encuestados dicen que considerarían inscribir a sus hijos en una escuela Chárter.

La matriculación en escuelas públicas Chárter aumentó junto con los privilegios y la conciencia

Estos resultados están respaldados por las últimas cifras de inscripción del Departamento de Educación de California, que muestran aumentos en las escuelas públicas Chárter. Desde el comienzo de la pandemia, más padres han recurrido a las escuelas Chárter y sus programas flexibles e individualizados. Fueron las escuelas públicas autónomas las que pudieron usar su flexibilidad e ingenio para adaptarse rápidamente a los cierres de escuelas y mitigar la pérdida de aprendizaje.

La encuesta de CCSA refleja tendencias en la matriculación estatal, y apoyo hacia las escuelas públicas Chárter de California, las cuales ofrecen servicios gratuitos y de alta calidad a casi 700,000 estudiantes en 1,300 escuelas en el estado. Las escuelas públicas Chárter de California continuarán adaptándose e innovando como lo han hecho desde su autorización hace 30 años, y en particular destacando durante la pandemia.

Los últimos dos años han sido turbulentos para todas las familias ya que la pandemia de COVID-19 continúa provocando un grado de incertidumbre, incluso cuando las escuelas han regresado a la instrucción presencial. Sabemos que los impactos nocivos de la pandemia, ya sea en material de la salud física y mental de los estudiantes o de su desarrollo social y educativo, perdurarán por años. Las escuelas públicas Chárter de California harán su parte para garantizar que los niños de todas las comunidades reciban una educación de alta calidad y gratuita durante este tiempo desafiante para todos.

Myrna Castrejón is the president and chief executive officer of the California Charter School Association (CCCSA)