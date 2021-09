Vanessa Claudio posa en topless en la cama, tomando una taza de té

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vanessa Claudio publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece en su cama, en topless y con su cuerpo cubierto tan sólo por una sábana; ella acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Con una buena taza de té, así empiezo mis mañanas! Cómo empiezan sus mañanas? @lukaclaudior y yo les mandamos la mejor energía para empezar la semana!”

La bella puertorriqueña publicó un video en sus historias de esa red social, en el que aparece en el gimnasio usando unos ajustados leggings deportivos de dos colores. A pesar de contar con un cuerpo escultural, ella confesó no estar en su mejor forma, a juzgar por el mensaje que escribió en su post: “Sí tengo panza! Celulitis! No estoy como quiero pero no vale de nada quejarme! Tengo q moverme!”

Actualmente Vanessa funge como conductora del reality show “El poder del amor”, que se graba en Turquía, un país que le ha encantado. En sus tiempos libres ella se dedica a visitar los principales lugares turísticos, a veces acompañada de su mascota Luka. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

