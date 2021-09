Kanye West deja de seguir a Kim Kardashian en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El rapero Kanye West ha vuelto a dar de qué hablar en la esfera virtual tras su decisión de cerrar “con candado” su cuenta de Instagram -aunque el carácter privado de su perfil sólo duró unas horas- y eliminar de su entorno virtual a todos aquellos que hasta ahora lo seguían, como su ex esposa Kim Kardashian.

En estos momentos, el astro del hip hop sólo sigue a 14 personas que, curiosamente, participan de un modo u otro en su nuevo trabajo discográfico, Donda, por lo que está claro que su llamativo movimiento se explica fundamentalmente con las labores de promoción del citado álbum. Ahora mismo, Kanye sólo cuenta con una publicación en su espacio personal, un tétrico video de presentación de su disco, y su foto de perfil no es más que un círculo de color negro.

Teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que el artista revoluciona su presencia en la esfera virtual, no parece que la estrella televisiva, madre de cuatro hijos con Kanye, tenga intención alguna de pagarle con la misma moneda ante semejante desplante. De hecho, es muy probable que Kim Kardashian, otra maestra de los golpes de efecto publicitario, fuera plenamente consciente de los planes que manejaba su ex esposo para llamar la atención de los internautas. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Hay que recordar que, durante las fiestas de presentación que organizó Kanye en las semanas inmediatamente anteriores al lanzamiento de Donda, Kim jugó un papel fundamental al vestirse, por ejemplo, una vez más de novia durante un performance ligado a una de las canciones, que implicaba además la lectura conjunta de sus votos matrimoniales. Se trataba de una mera actuación que, como tuvieron que señalar posteriormente sus allegados, no indicaba reconciliación alguna entre ellos. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

