Jennifer Aniston da algunas pistas sobre su futuro amoroso

La actriz Jennifer Aniston vivió junto a los también actores Brad Pitt y Justin Theroux dos de los matrimonios -con sus consiguientes rupturas- más mediáticos de la crónica social estadounidense, por lo que no es de extrañar que la artista haya asegurado ahora, en declaraciones a la revista People, que su futuro sentimental podría ir perfectamente de la mano de una persona que no pertenezca a la industria del espectáculo.

Muchas celebridades opinan que sus corazones sólo podrían verse ocupados por gente que también esté inmersa en este peculiar microuniverso, debido entre otras cosas a la necesidad de contar con compañeros de vida que se sientan perfectamente identificados con sus circunstancias tan particulares -sus frenéticos ritmos de trabajo y sus caóticos calendarios de viajes, por ejemplo- y que puedan adaptarse a ellas.

Sin embargo, la ex protagonista de la serie de televisión “Friends” no comparte esta teoría y, de hecho, no descarta sorprender algún día al mundo con un nuevo novio que resulte totalmente desconocido para el público. “Absolutamente, por supuesto que creo que podría funcionar, eso es precisamente lo que estoy esperando. No tiene por qué ser alguien que pertenezca a este mundillo. Estaría bien que no lo fuera”, respondió rotundamente ante la pregunta que le hizo al respecto la periodista Kay Adams.

Las declaraciones de la estrella de cine sin duda decepcionarán a todos aquellos que todavía albergaban una ligera esperanza en la posibilidad de ver de nuevo juntos, pero en la vida real, a los actores que daban vida a Rachel y Ross en el sitcom mencionado en párrafos anteriores. Y es que el pasado verano empezó a correr el rumor, una vez emitido el evento especial que reunió a los seis protagonistas de “Friends”, de que Jennifer y el actor David Schwimmer habían iniciado un discreto romance a raíz de ese reencuentro, una teoría que fue desmentida de forma tajante por ambos artistas en cuestión de días. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

