MTV VMA: Camila Cabello y Shawn Mendes actuaron por separado

A diferencia de años anteriores, en la entrega de los MTV Video Music Awards de ayer Camila Cabello y Shawn Mendes no tenían una canción que promocionar conjuntamente a manera de un emotivo y hasta romántico dueto. Eso sí, los dos artistas se presentaron -con sólo unos segundos de diferencia entre uno y otro- en el magnífico escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) para interpretar sus exitosos temas “Don’t go yet” (en el caso de la ex vocalista del grupo Fifth Harmony), y “Summer of love”, extraído del nuevo álbum del artista canadiense.

Y para dejar bien claro que sus actuaciones por separado nada tenían que ver con un posible distanciamiento o crisis en su relación, los dos números musicales se empalmaron debidamente para que Camila pudiera dedicar unas cariñosas palabras a su “chico” antes de darle paso en el escenario del evento. De esta manera, la vocalista volvió a tomar el micrófono tras los ensordecedores aplausos que le dirigió el público, al tiempo que esbozaba una espontánea sonrisa. “Y ahora, dénle un aplauso a mi chico, Shawn Mendes“, los animó la artista de Miami, originaria de la isla de Cuba, antes de mirar directamente a cámara para lanzar un beso a todos los espectadores que seguían la transmisión por televisión.

Antes incluso de que confirmaran públicamente su relación sentimental, Camila ya presumía abiertamente de la conexión tan especial que le unía a su ahora novio en el plano estrictamente musical. Ambos siempre se han compenetrado a la perfección a la hora de componer versos y estribillos con los que sentirse plenamente identificados, además de desplegar sobre los escenarios una química innegable a la que, lógicamente, también ha contribuido su idílica historia de amor.

