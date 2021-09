Lionel Messi será el jugador con mayor valoración de FIFA 22

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lionel Messi será considerado, una vez más, como el mejor jugador del FIFA 22 luego de revelarse que tendrá una calificación global de 93, superando así a otros futbolistas estrellas como Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland.

Tras Messi, los futbolistas que le siguen con la mejor calificación son el delantero polaco Robert Lewandoski con un global de 92, mientras que Cristiano Ronaldo tendrá una media de 91.

Otros futbolistas que compartirán la media de 91 puntos son Kylian Mbappé, Neymar y el guardameta Jan Oblak, considerado el mejor en su posición por EA Sports.

Este es el TOP 10 de jugadores con mejor ranking en el FIFA 22



Lionel Messi se mantiene como el jugador mejor posicionado pic.twitter.com/I3Gj57JYhH — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) September 13, 2021

El otro guardameta con mejor valoración es el italiano Gianluigi Donnarumma, recientemente elegido como el mejor futbolista de la pasada Eurocopa. De esta manera el PSG se convierte en uno de los equipos con jugadores mejores valorados en el FIFA dentro del TOP 22.

El otro conjunto con más representantes en el TOP es el Liverpool, que cuenta con Salah, Van Dijk, Alisson Becker y Sadio Mané con una calificación de 89.