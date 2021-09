‘Canelo’ está seguro de sí mismo y afirma que será el único en ganar todos los títulos en 168 libras

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl el ‘Canelo’ Álvarez tendrá la oportunidad de convertirse en el primer campeón total de las 168 libras en la historia y el mexicano está seguro de que podrá conseguir este hito.

Álvarez campeón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), confía en que podrá derrotar a Caleb Plant (21-0, 12 KO) y así conseguir el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para convertirse en el campeón total de las 168 libras.

A HACER HISTORIA 🔥🥊



El 6 de noviembre en el @MGMGrand de Las Vegas se conocerá al primer campeón mundial unificado de las 168 libras de la historia.@Canelo vs @SweetHandsPlant



Los boletos salen a la venta mañana 15 de septiembre@record_mexico pic.twitter.com/TJRrAlINHp — Jocelin Flores (@Jocelinflores) September 14, 2021

El mexicano confesó que está muy contento y emocionado por el logro que puede conseguir en caso de que pueda vencer al boxeador estadounidense. Asimismo expresó su alegría por regresar al MGM Grand Garden Arena.

“La verdad que me siento muy contento porque seré el único peleador en ganar todos los títulos en este peso y uno de los pocos en la historia del boxeo. Me siento muy contento y por regresar al MGM, que ha tenido mucha historia, es para mí un orgullo estar en esa arena que ha tenido mucha historia, ya he peleado ahí y la verdad que la vibra se siente diferente”, comentó el mexicano en la conferencia virtual ‘Martes de café’.

El púgil mexicano también le restó importancia a las provocadoras declaraciones de Caleb Plant en donde aseguró que su ladrido es más fuerte que su mordida, sin embargo, confesó que la experiencia es la que le ha dado esa manera de hacer las cosas inteligentemente pero garantiza que tiene ese sentimiento de querer arrancarle la cabeza.

“Como dicen por ahí perro que ladra no muerde y yo la verdad es que no ladro mucho, pero si muerdo, ya lo han visto. La experiencia es la que me da esa paciencia y esa manera de hacer las cosas. Obviamente de estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia”.

El CMB ya presentó el cinturón Teotihuacán que entregará al ganador de esta gran pelea que se llevará a cabo el 6 de noviembre, mientras que los boletos para la pelea saldrán este 15 de septiembre.