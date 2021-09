En solo un día, 1,400 delfines fueron asesinados en las Islas Feroe como parte de una “tradición”

En las Islas Feroe fueron asesinados 1,428 delfines de costado blanco el 12 de septiembre como parte de una tradición local en la costa de Skálafjörður. La organización ecologista Sea Shepherd catalogó lo sucedido como “una brutal masacre mal manejada” en un comunicado.

Sea Shepherd añadió que los mamíferos fueron acorralados con lanchas y motos de agua para luego ser asesinados. Indicaron además que lo ocurrido el 12 de septiembre “es posiblemente la caza individual más grande de cetáceos jamás registrada en todo el mundo“.

Según indicó el grupo, varios lugareños denunciaron que la matanza rompió varias leyes de las Islas Feroe, una de ellas fue que el capataz no autorizó la caza y que varios de los participantes no tenían licencia para asesinar a los delfines, requisito obligatorio para ser parte de la tradición local.

Las Islas Feroe son un territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

“Muchos de los delfines fueron atropellados por lanchas a motor, esencialmente por las hélices, lo que habría resultado en una muerte lenta y dolorosa para los mamíferos”, reza el comunicado.

La caza anual de ballenas es una costumbre de cientos de años en la isla, pero generalmente implica a las ballenas piloto, que son más numerosas. No obstante, durante años esa práctica ha sido denunciada por diversos organismos que defienden la conservación de los océanos en todo el mundo, como Sea Shepherd.

“Siempre que haya sido solo por comida, lo he apoyado. Pero esta captura reciente que fue este fin de semana, estoy en contra de cómo fue“, dijo a CNN Kristian Petersen, de 41 años.

Por otra parte, portavoz del gobierno de las Islas Feroe, Páll Nolsøe, dijo también a CNN que la caza sí había sido autorizada por el capataz local y que no se rompió ninguna ley con respecto a la caza de los delfines.

Según Sea Shepherd, la carne de las ballenas piloto son distribuidas a la comunidad de manera gratuita. Sin embargo, el grupo calcula que la cantidad exagerada de delfines asesinados sobrepasa la demanda de carne de estos mamíferos por parte de los habitantes, lo que podría provocar que muchas de ella fueran asesinadas en vano, pues se perdería el restante que no se podrá consumir.

Por su parte, el organismo de Ballenas y Caza de Ballenas de las Islas Feroe ha incentivado la caza de los cetáceos durante años alegando el asesinato anual de 800 no impacta de manera grave a la población de estos seres vivos que rondan los 800 mil especímenes en todo el mundo, según sus estimaciones.

“Teniendo en cuenta los tiempos en que nos encontramos, con una pandemia global y el mundo paralizado, es absolutamente espantoso ver un ataque a la naturaleza de esta escala en las Islas Feroe“, concluyó el capitán Alex Cornelissen, director ejecutivo de Sea Shepherd Global. On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq— Sea Shepherd (@seashepherd) September 14, 2021

Lee también: La falta de una meta común contribuyó a la derrota de la OTAN en Afganistán