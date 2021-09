Padres cuestionan la educación en línea de City of Angels

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Estudiantes enfrentan problemas con sus clases en línea. (Archivo)

A casi un mes del inicio de clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), padres de familia cuyos estudiantes están tomando clases virtuales están preocupados con la enseñanza que consideran es de baja calidad.

Al principio del semestre se le recomendó a los padres de familia que los estudiantes tenían la opción de asistir a clases en persona o virtuales si temían al contagio del covid-19 en sus escuelas. Las clases serían ofrecidas vía zoom con City of Angels, una escuela que ofrece clases virtuales a los estudiantes K-12 con un programa educativo de tiempo completo.

No obstante, Erika, madre de familia de un estudiante de segundo grado, dijo que ella comenzó a notar el problema desde antes del inicio de clases en City of Angels.

“Mi hijo no aparecía inscrito y cuando llamaba no me contestaban”, dijo Erika, quien pidió no revelar su apellido por temor a represalias.

Cuando comenzaron las clases el niño no tenía el link para asistir a su clase virtual. Lograron resolver el problema y recibieron el link pero ahora enfrentan el problema de que el niño no tiene libros para sus clases.

“He estado tratando de obtener sus libros y fui a la escuela local donde podemos obtener los materiales pero ellos me mandaron a City of Angels”, contó la madre de familia.

Cuando fue a recoger los libros solamente le dieron el de matemáticas y de otros tres libros solo le dieron copias de papel.

“Yo soy maestra y me siento mal por la maestra que está enseñando porque está haciendo lo posible para ayudar a los estudiantes y no se porque no les dan los libros”, indicó.

Erika dijo que no mandó a su hijo a la escuela en persona ya que padece de asma y creyó que estaría más seguro desde casa. Ahora ella teme que su hijo vaya a empeorar durante este semestre de clases.

Una situación similar enfrenta Dulce, otra madre de familia que también pidió no revelar su apellido. Ella tiene dos hijos en City of Angels, uno en el segundo grado y otro en el quinto grado.

Ella se preocupa que su hija que cursa el segundo grado no tiene un maestro adecuado pero más bien un consejero de preparatoria es quien les está impartiendo las clases.

Dulce dijo que su hijo, quien tiene problemas de habla, y ha estado en clases de Individualized Education Program (IEP). Pero se ha sentido intimidado por la maestra quien aparentemente no sabía que él necesita más ayuda que los otros estudiantes.

Adicionalmente, Dulce dijo que cuando intentaba ingresar al link para la clase de su hijo a las 8 de la mañana, horario que supuestamente es el de inicio de clases, la maestra no estaba.

Cuando le preguntó que pasaba la maestra le contestó que su clase de ella comenzaba a las 9 de la mañana.

“Que lo tomáramos o lo dejáramos pero ese era su horario”, dijo Dulce. “Pero en el webinario a nosotros nunca nos dijeron que iban a entrar a otra hora diferente a las 8 de la mañana”.

Ahora ella se preocupa de que su hijo no vaya a estar preparado para el momento cuando le toque entrar a la escuela intermedia el próximo año.

“No es la primera vez que dan clases en línea, yo creo que si los maestros no están capacitados para hacerlo que no lo hagan”, dijo Dulce.

En respuesta a las quejas el LAUSD dijo que está trabajando para hacer del Programa de Estudio Independiente en Línea una experiencia de aprendizaje positiva para todos los estudiantes que necesitan esta opción.

Reconoció que al inicio del año escolar hubo problemas con algunos estudiantes y que el proceso de inscripción fue incómodo, sobre todo para los estudiantes con diferencias de aprendizaje. Ellos y sus padres tuvieron que asistir a reuniones del IEP necesarias para garantizar que sean asignados a la ubicación más adecuada para sus necesidades de aprendizaje.

“Si bien hemos capacitado a 404 maestros antes del primer día de clases, la dotación de personal ha sido un desafío y seguimos trabajando para contratar maestros aún más calificados”, indicó el LAUSD. “En algunos casos, hemos tenido que cambiar las asignaciones de los maestros a medida que aprendemos más sobre las necesidades de los estudiantes y los maestros”.

El LAUSD confirmó que siguen inscribiendo estudiantes a diario. El semestre comenzó con 5,000 estudiantes y ahora cuentan con más de 14,000 estudiantes incluyendo a nuevos estudiantes que expresan interés cada día.

“Nos disculpamos por cualquier frustración que nuestros padres y estudiantes hayan experimentado con el comienzo del Programa de Estudio Independiente, y estamos comprometidos a resolver cada problema, una familia a la vez”, recalcó el LAUSD. “Estamos comprometidos a brindar la educación que nuestros estudiantes merecen, ya sea a través del estudio independiente en línea o en persona”.