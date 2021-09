El reto “The Devious Lick Challenge” incita a estudiantes a robar y destruir en escuelas; en Texas aparecen videos en varias plataformas

TEXAS – Distritos escolares en diferentes partes de Texas han reportado baños destrozados y otros daños a la propiedad en escuelas por estudiantes que están participando en un famoso reto que circula en las redes sociales.

Los daños han sido tan notorios alrededor del estado que oficiales han tenido que lanzar una advertencia para padres de familia y estudiantes por el reto llamado “The Bathroom Challenge” o “The Devious Lick Challenge”.

Según comunicado de distintos distritos escolares, los actos de vandalismo son significativos y costosos.

El reto mencionado incita en plataformas como TikTok a que los estudiantes se roben artículos de los salones o baños de la escuela sin que nadie los capte y que destruyan propiedad.

Apparently my sister's school had an entire toilet stolen from their bathroom because of the Devious Lick challenge pic.twitter.com/cM91MdKHEw — Bagingi (@_bagingi_) September 17, 2021

La participación es notoria no solamente en Texas oficiales explican que ha ocurrido a nivel nacional y ha dejado serios daños que en algunos casos ha excedido los $15,000.

En el caso del Distrito Escolar Independiente de Dallas, directores les advierten a los estudiantes que el estar involucrado en uno de estos actos constituye un delito grave y que puede ser procesado con la Policía a tal punto que por ley podría resultar en una multa o incluso hasta cárcel.

Alief ISD is among the districts seeing students steal from schools or vandalize bathrooms all in the name of 'devious licks.' This is how TikTok responded. https://t.co/rYWnBieG0O— ABC13 Houston (@abc13houston) September 17, 2021

También invitan a que los padres de familia hablen con sus hijos sobre esta situación y el uso correcto de redes sociales.

En el Distrito de Magnolia, que se encuentra ubicado a 30 millas noroeste de Houston también se han reportado caso de vandalismo.