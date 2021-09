“Estoy dispuesto a hacerlo”: esto dijo Toni Costa sobre su posible reconciliación con Adamari López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A solo unos días de que la presentadora Adamari López rompiera el silencio sobre su separación de Toni Costa, el bailarín decidió no quedarse atrás y pronunciarse sobre las declaraciones de la madre de su hija. Además, se dijo más que dispuesto a regresar con la famosa, por lo que no deja de lado la idea de “reconquistarla”.

En entrevista con la revista People en Español, Costa abrió su corazón y señaló que si ella se lo permite, le encantaría hacer lo posible por recuperar su relación:

“Claro que sí, estoy dispuesto a hacerlo pero se tienen que dar una serie de cosas. Esto son dos partes, y pues por mi parte sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser (…) Tenemos que reconquistarnos y volver a enamorarnos para sentir esas mariposillas en el estómago“, aseguró el español.

A pesar de su disposición, Toni Costa expresó que para que las cosas se den y fluyan mejor que antes, no deben dejar pasar el tiempo y afrontar la situación juntos lo más pronto posible.

“Deseo que no pase mucho tiempo porque a mi me gusta sentir, me gusta tener el contacto y me gusta afrontar las cosas para que no se enfríen y luego sea más difícil poderlo arreglar”, dijo al reconocido medio.

A pesar de que ha sido complicado emocionalmente mantenerse separados, Toni confesó que la decisión les ha sentado bien a ambos, ya que les ha dado tiempo de reflexionar y valorar la compañía del otro, para saber si realmente están dispuestos a retomar su relación.

“Pienso que esta separación nos ha venido bien a todos y ha sido algo que tenía que pasar. Creo que es el reto más complicado que se nos está planteando, pero el deseo es que todos esos retos ayuden para que el día de mañana, si tiene que ser para bien, estaremos juntos“, concluyó el famoso.

