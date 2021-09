VIDEO: Irma Dorantes, viuda de Pedro Infante, critica a Omar Chaparro por tratar de imitarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras más de 60 años de su muerte, el cantante mexicano Pedro Infante sigue estando presente para todo el público hispano, pues sus películas, así como sus canciones continúan vigentes hasta el día de hoy.

A lo largo de este tiempo han surgido diversos imitadores del intérprete, así como recreaciones sobre lo que significó para la cultura popular, tal fue el caso del proyecto realizado por Netflix en 2018 llamado “Como caído del cielo”, en el que el también mexicano, Omar Chaparro, se dio a la tarea de interpretar al legendario actor, pero esto no fue del gusto de muchos, como es el caso de Irma Dorantes.

Por medio de una entrevista para el programa de Imagen Televisión, “De Primera Mano”, la esposa de Pedro Infante, aseguró que ningún imitador tiene el talento que tenía su amado esposo y por ello no le gusta que lo intenten igualar.

Ante esta revelación los conductores le preguntaron a la actriz si le había gustado el trabajo que realizó Omar Chaparro en la película ya antes nombrada, ya que la historia narra que supuestamente Pedro Infante regresa a la Tierra, pero en el cuerpo de unos de sus imitadores.

“¿Qué es eso? Caída al infierno ¿cuánto duró? ¿Qué hicieron? Hay miles de imitadores, qué maravilla, pero ¿cómo? A mí no me gustaría si lo hacen, pero no lo puedo evitar tampoco”, dijo Irma.

La también actriz del Cine de Oro reveló que para ella es mejor que la gente recuerde al cantante tal cual fue a través de sus películas y canciones, sin ningún intermedio, pues asegura que a pesar de que han pasado muchos años desde su trágico fallecimiento, el público mexicano lo sigue considerando como un ídolo.

“Dejémoslo como está, recordémoslo como está, con el amor que lo recordamos todos, tan maravillosos. Hace 64 años que se fue y seguimos viéndolo y adorándolo y ya nos sabemos las películas de memoria, los diálogos de moriría, las canciones de memoria y cada día actúa mejor y cada día nos enamora más”, comentó la viuda de Infante. View this post on Instagram A post shared by OMAR CHAPARRO (@omarchaparro)

Cabe señalar que Irma fue la segunda esposa de Pedro Infante, su romance comenzó cuando ella tenía solo 16 años y él tenía una familia con la bailarina Lupita Torrentera y un matrimonio con María Luisa León, quien a su muerte fue la viuda oficial del sinaloense.

Irma Dorantes confesó que tras el terrible accidente de avión que terminó con la vida del intérprete ‘No volveré’ tuvieron que pasar varios años para que ella fuera capaz de volver escuchar su voz en una canción.