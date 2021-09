“Canelo fue la pelea más fácil para Floyd”: CEO de Mayweather minimizó a Saúl Álvarez

Pasaron ocho años de la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Saúl Álvarez, y las opiniones al respecto de dicho combate nunca dejan de aparecer. El CEO de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, decidió comentar su postura a través de Twitter, y no dejó bien parado al multicampeón mexicano.

“Probablemente la pelea más fácil que tuvo Floyd, solo creo que un juez la puntuó de otra manera. Floyd tenía 36 años y Canelo 23, con un récord de 42-0, superando a Floyd por más de 20 libras en la noche de la pelea. Los haters dirán que él no tenía experiencia, pero dicen cualquier cosa para restarle importancia a su grandeza -la de Floyd-“, explicó.

Recordemos que aquella batalla fue puntuada de la siguiente manera: 116-112, 117-111 y 114-114.

Ellerbe también se defendió de aquellos que lo llamaron un hater de Canelo, trayendo una memoria a colación: tras la pelea, según contó, el tapatío seguí frustrado en el hotel, creyendo que había decepcionado a México. Y el CEO de Mayweather Promotions dice ser una de las personas que le señaló que “un día haría sentir a su país orgulloso de él”.