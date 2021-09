Tiroteo en escuela secundaria de Virginia dejó dos adolescentes heridos

Dos adolescentes de 17 años resultaron heridos este lunes luego de un tiroteo en la escuela secundaria Heritage, en Newport News, en Virginia. Según la policía local, ambos jóvenes están siendo atendidos en un hospital cercano y ya hay una persona aprehendida.

Steve Drew, jefe de la policía de Newport News, indicó en rueda de prensa que uno de los adolescentes fue herido en un costado de su cara mientras que una joven recibió un disparo en la parte baja de la pierna. Sin embargo, Drew aclaró que ninguno corre el riesgo de perder la vida, pero que sí fueron trasladados a un hospital cercano rápidamente.

Aunque no está del todo claro si el tirador era un estudiante, sí es un adolescente y las autoridades recuperaron el arma que presuntamente usó para cometer el tiroteo en Heritage High School. Por su parte, la policía no ha determinado si el atacante conoce a las víctimas, por lo que todavía no está claro el motivo del tiroteo.

La policía de Newport News recibió una llamada poco después de las 11 de la mañana de este lunes en la que se denunció “un tipo de altercado” en la escuela secundaria. Cuando las autoridades llegaron al lugar la escena fue “un poco caótica”, dijo Drew.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) apoyaron a la policía local a encontrar posibles sobrevivientes que se estuviesen ocultando dentro de las instalaciones escolares.

“Ningún superintendente, ningún maestro, ningún director querría pasar por esta situación, solo ver las caras de nuestros estudiantes y el miedo que tenían en estas circunstancias, y nuestro personal, que estaba traumatizado”, dijo el superintendente de la escuela secundaria, George Parker.

Parker también indicó que la escuela impartirá clases virtuales hasta que se determine que las instalaciones son un lugar seguro para los estudiantes.

Por su parte, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, dedicó unas palabras para los familiares de los afectados y aseguró que seguirá trabajando para reducir la violencia armada en todo el estado.

