¿Las tablas de cocina de plástico son mejores que las de madera?

Los expertos en seguridad de los alimentos solían advertir contra el uso de tablas de cortar de madera, diciendo que era más probable que albergaran bacterias más que las tablas de plástico. Pero investigaciones más recientes muestran que ambos tipos pueden ser seguros si sigues algunos pasos simples.

Usa al menos dos tablas. “Ten una tabla diferente para alimentos listos para el consumo como pan, frutas y verduras”. Esto ayuda a prevenir la contaminación cruzada; por ejemplo, no corres el riesgo de transferir salmonela u otro tipo de bacteria del pollo a tus vegetales si los cortas en diferentes superficies.

Límpialas bien. Incluso si solo estás cortando una hogaza de pan, es bueno que te acostumbres a lavar la tabla de cortar, de madera o plástico, con agua caliente y jabonosa después de cada uso. Las tablas de plástico también pueden ir en el lavaplatos. Desinfecta periódicamente ambos tipos de tablas lavando la superficie con una solución de cloro diluida (1 galón de agua mezclado con 1 cucharada de cloro). Luego enjuaga con agua. Seca siempre completamente las tablas de cortar antes de almacenarlas, así las bacterias amantes de la humedad tendrán menos oportunidad de propagarse.

Cuida tus tablas de madera. Después de desinfectar, frótala con aceite mineral de calidad alimentaria y luego una crema a base de cera de abeja en la madera con una toalla de papel. Esto crea una barrera en la superficie para evitar la absorción de líquidos, con lo que tu tabla puede durar más tiempo. Los olores, como los del ajo o las cebollas, pueden adherirse incluso a las tablas de madera limpias. Puedes frotarla con limón y sal para deshacerte de ellos. Corta el limón por la mitad, cubre una o ambas mitades con sal gruesa, y frota vigorosamente, luego enjuaga la tabla en agua fría y sécala.

Cuándo debes cambiarla. Con el tiempo, cualquier tabla de cortar (plástico o madera) puede quedar con rayones o surcos profundos que pueden atrapar bacterias, que luego podrían propagarse a tu comida. Los materiales más fuertes, como el bambú y el arce, son menos propensos a que se dañen que las maderas más suaves, como el ciprés. Sustituye cualquier tabla de cortar cuando tenga muchas marcas.

