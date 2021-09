¿Son los vegetales morados mejores para ti?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Podrían serlo. Las versiones violetas o moradas de vegetales que suelen ser naranjas, amarillas y blancas (la coliflor y las zanahorias) como la berenjena, los arándanos y otros productos agrícolas morados: contienen pigmentos vegetales llamados antocianinas. Estos compuestos antioxidantes pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas, como enfermedad cardíaca, cáncer y diabetes tipo 2.

Aunque no hay una ingesta recomendada de vegetales de color morados, o antocianinas, para el caso, comer más de ellas podría ser una medida saludable, especialmente dado que casi un tercio de los adultos estadounidenses no ingieren antocianinas en su dieta diaria. Se ha descubierto que las papas moradas, por ejemplo, tienen 5 veces más actividad antioxidante que las blancas y amarillas.

Así que, si te encuentras con una versión morada de tu producto favorito, dale una oportunidad. “Los vegetales de diferentes colores tienen beneficios únicos”, dice Amy Keating, RD, nutricionista de Consumer Reports. Esa es una de las razones por las que los nutricionistas recomiendan “comer un arcoíris de alimentos” para obtener una amplia variedad de nutrientes”.

Nota del Editor: este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2021 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.