Licencia de conducir para inmigrantes en Estados Unidos: dónde puedo obtener una sin número de Seguro Social

Obtener una licencia de conducir suele ser un trámite difícil para los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo para los indocumentados debido a la exigencia de algunos documentos como el número de Seguro Social. Sin embargo, no es algo imposible de hacer, siempre y cuando las circunstancias estén dadas. Lo primero que los solicitantes deben considerar al momento de pensar en obtener una licencia de conducir es el estado donde residen, ya que no todos los lugares del país permiten a los inmigrantes tener este tipo de documentación. No obstante, existe un buen número de estados que no exigen número de Seguro Social y otro grupo que posee leyes que protegen la vulnerabilidad de los indocumentados:

1. Por un lado, existen 13 estados que no exigen número de Seguro Social para obtener una licencia de conducir. Entre ellos se encuentran: California, Colorado, Delaware, Connecticut, New York, Utah, Nuevo México, Maryland, Illinois, Vermont, Washington y Hawái. Estos estados permiten a ciertos inmigrantes —aquellos que posean otras pruebas de presencia legal en el país— tener acceso al privilegio de conducir.

2. Por otro lado, se encuentran los estados que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir. En total son 9: Florida, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Texas, Massachusetts, Minnesota, Kansas y Oregón. En estos estados, aquellas personas que no puedan consignar pruebas de presencia legal en el país tienen la oportunidad de presentar una solicitud ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para obtener una licencia de conducir.

A pesar de estas facilidades, se debe tener en cuenta que cada estado del país se encuentra gobernado por sus propias leyes, las cuales pueden variar muchísimo entre sí. En ese sentido, es importante que el solicitante haga una búsqueda exhaustiva de los demás requisitos que exige la entidad donde reside para estar seguro de lo que necesita. En todos los estados donde se conceden licencias de conducir a los inmigrantes, el DMV garantiza entera confidencialidad sobre los datos que consignen los solicitantes, sobre todo cuando se trata de inmigrantes indocumentados, ya que representan el grupo más vulnerable.

Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos es una gran ventaja. Se trata de un documento que ofrece muchos beneficios: desde la posibilidad de tener una cuenta bancaria, seguro de auto o préstamos en el país hasta el beneficio más significativo: contar con una forma de identificación.

