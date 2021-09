Un secreto de los 90: Madonna rechazó a Michael Jordan para estar con Scottie Pippen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la década de los 90 en la NBA reinaron los Chicago Bulls de Michel Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. Esa historia es bien sabida por todos, lo que pocos conocen son las cosas que ocurrían fuera de los tabloncillos de la NBA y en algunas veces el ‘23’ cayó contra su mejor socio deportivo.

Jordan dominaba a Pippen en prácticamente todos los aspectos del juego, pero juntos era una dupla imparable en la ofensiva del equipo astado. Sin embargo, Scottie tenía una habilidad especial para atraer mujeres que ‘Air’ no.

“Deberías haber visto a las chicas que Pippen tenía esperándolo en todos los lugares a los que íbamos. Madonna solía recogerlo en una limusina con un jacuzzi cada vez que íbamos a Los Ángeles. Michael solía decirle que podía satisfacerla mejor y Madonna le dijo: ‘No hay ninguna posibilidad de eso”, declaró Johnny Bach a NBA ClutchPointsNBA.

Bach era el asistente técnico de Phil Jackson de aquel equipo legendario, y ahora el encargado de revelar uno de los pocos duelos mano a mano que le ganó Pippen a Jordan, aunque esta vez no fue con el balón en las manos.

La ‘Reina del Pop’ también tuco un romance con Dennis Rodman, así lo ha dejado saber el propio exjugador en pasadas entrevistas.

“Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando. ‘Estaré allí en cinco horas”, recuerda el polémico ala-pívot que le daba la estabilidad defensiva al quinteto de Chicago. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Madonna ligó con dos de los tres gigantes de los Bulls, excepto con el mejor jugador de todos los tiempos: Michel Jordan.

