Tom Felton, actor de Harry Potter, sufre tremendo accidente durante torneo de Golf

Momentos de conmoción e incertidumbre vivieron los asistentes un torneo de golf en Wisconsin luego de que el actor Tom Felton, quien dio vida al personaje Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, se desplomara en medio del campo durante la competencia. ¿Cuál fue la causa detrás de su desmayo? ¿Ya se recuperó? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo a los primeros reportes, el actor de 34 años se encontraba en junto a otras personalidades en una competición previa a la Ryder Cup cuando se desplomó en el campo frente a los asistentes. Inmediatamente, algunos paramédicos le ayudaron a levantarse y se lo llevaron en un vehículo todo terreno habilitado con una camilla.

Si bien la agencia de Tom Felton no ha hecho declaraciones al respecto, la organización de golfistas profesionales PGA de América informó que el joven “sufrió un incidente médico” y “fue enviado a un hospital local para recibir tratamiento”. No obstante, no se revelaron más detalles sobre la causa de su desmayo.

El momento quedó captado por las cámaras de varios fotógrafos que documentaban la competencia, y dichas fotografías no tardaron en difundirse a través de distintas plataformas, causando conmoción instantánea, pues el histrión se veía bastante desorientado.

Las rede sociales enloquecieron al enterarse que el actor que dio vida a uno de los personajes más icónicos de la historia de Harry Potter tuvo un “incidente médico” durante una competencia de golf. Por esta razón, distintas plataformas se llenaron con mensajes de apoyo para él:

“Omg, mi bebé ojalá esté bien”, “Dracoooo sí te odiaba en la peli pero que te recuperes pronto”, “Tom Felton whaaat”, “Todo esperemos que no sea nada malo” y “Se ve muy mal. No creo que sea show. Espero no sea nada grave”, se lee en Twitter.

