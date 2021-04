El triunfo de los mil millones de dólares: golfista japonés ganó Masters

¡Histórico momento! El golfista Hideki Matsuyama se convirtió en el primer japonés en ganar un Masters al terminar -10 bajo el par en la competición de Augusta.

Si bien el nuevo campeón del Masters se llevará un premio en metálico de $2.070.000 dólares, los ingresos que podría generar por ser el primer golfista japonés en vestirse con la chaqueta verde podrían ser de hasta mil millones de dólares, pronosticó el analista de golf para ESPN, Andy North.

Su triunfo lo convierte en rey de Japón, prosigue North. Gracias a esta conquista podría ser uno de los atletas más famosos en su pais, dado que la nación nipona es fiel seguidora del golf. Desde 1936, golfistas japoneses han participado en el Masters sin victorias haste el día de hoy gracias a Hideki Matsuyama.

El golfista japonés, de 29 años, realizó su primera aparición en el Masters de Augusta hace 10 años, cuando participó como aficionado. Ahora, 10 años después, se viste con la chaqueta verde en un año en el que la violencia en contra de las personas asiáticas en los Estados Unidos ha aumentado.

