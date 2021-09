‘Los dueños de  negocios hispanos deben digitalizarse y aprender nuevas habilidades’, Simón Levy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un ambiente en el que muchos negocios aún están luchando por sobrevivir al impacto económico de la pandemia de covid-19, el empresario y abogado Simón Levy recomienda a los empresarios latinos que viven en Los Ángeles y en Estados Unidos, para salir de esta crisis, digitalizarse y aprender nuevas habilidades.

“Número uno es la digitalización. Todo lo que pueden hacer físicamente, lo pueden hacer digital. Deben tener su tienda en línea, su CRM (tecnología para manejar las relaciones con los clientes). Estas son herramientas que no cuestan”.

Y el segundo paso, dice, es adquirir nuevas habilidades que no necesariamente implican educación.

“Si eres ensamblador, aprende a hacer impresión en 3D. Si eres un carpintero o plomero, aprende a construir y a programar software, para que lo que ganas en 30 días, lo puedas ganar en 4 o 5 horas”.

Levy agrega que hay que aprender a tener mucho control emocional.

“Hoy más que nunca, uno de los mayores peligros, es confundir una emoción temporal con una realidad”.

Entrevista completa con Simón Levy. (Araceli Martínez/La Opinión)

De esto y más, es lo que el creador de la empresa Latinasia, habla en su nuevo libro La Era Microglobal 2.0.

“Estamos haciendo una gira para presentar mi más reciente libro La Era Microglobal 2.0, pero de manera particular para entender la realidad latina, migrante, mexicana, yendo a los suburbios como Downey y a toda la zona conurbada”.

Lo que el también exsubsecretario de turismo bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca, es estructurar y apoyar propuestas para que la comunidad no sea solo el motor de remesas a México.

“Queremos que puedan trascender al hacer negocios, startups y desarrollarse, y sobre todo integrarse a la comunidad de Estados Unidos”, dice en entrevista con La Opinión.

Simón Levy, creador de la empresa Latinasia, de inversiones y exportaciones entre Asia y América Latina. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Qué le dices a los inmigrantes para que se animen a emprender su propio negocio?

“¿Quieren ser libres o ser esclavos toda la vida? Se necesita muy poco para tener tu propia libertad y saltar la trampa del salario miserable y del reloj checador. Hoy con Internet, un IPAD, un teléfono inteligente, puedes prácticamente hacer tu propio negocio, tu propia página de Internet. Es cuestión de romper las barreras emocionales y el miedo al que nos han programado todos los días”.

¿Por qué decides hacer este libro La Era Microglobal 2.0?

“Lo que quiero es compartirle a la gente, sobre todo a la comunidad latina, lo que viví en China durante 10 años en un ambiente antagónico completamente con el idioma, la idiosincrasia y las costumbres”.

En ese momento, Levy dice que era un muchacho de 21 años con todo en contra. “Rompí todas las barreras para salir adelante, incluyendo las de las autoridades mexicanas, que fueron una de las más grandes que se me presentaron. Lo que quiero en este libro, es compartir con la gente de manera sencilla, ágil y fácil, a través de la historia de mi vida”.

Pero aclara que él no da consejos. “Las personas que pensamos que no tenemos superioridad moral, no damos consejos, transmitimos experiencias”.

En esta gira por Los Ángeles, ¿qué te dicen los empresarios y qué has encontrado al hablar con ellos?

“Honestamente hay mucho interés desorganizado. Hay muchas ganas pero muy poca estrategia y muy poca capacidad de estructuración. Como que todos quieren, pero no saben por dónde empezar“.

¿Cómo comenzar y vencer el miedo, y la desorganización?

“Por eso escribí este libro. Hace 10 años tuvimos una crisis como el H1N1 (SARS) y luego vino Lehman Brothers (la entidad financiera que se declara en bancarrota y provoca un efecto dominó que produjo la mayor crisis económica de la historia), y ahora tenemos la pandemia de la covid-19”.

Explicó que las crisis se reciclan, vuelven los ciclos de endeudamiento y después de una pandemia de salud se presenta una crisis financiera.

“Hay que entender la realidad, y ese es el primer requisito básico. Para cambiar la realidad, lo primero que tienes que hacer es no pelearte con ella”.

¿Cómo creer en ti, la gente que no te conozca?

“Simplemente no crean en mí. Deben conocer mis hechos. Simplemente lo que dices, tiene mucho menor peso de lo que haces. Y lo que haces tiene más peso. Vayan a Google y vean lo que he hecho, no lo que he dicho”.

Levy es mexicano, radica en San Diego, pero vive entre California y la ciudad de México. Es vicepresidente de la Red Mundial de Smart Cities.

Puedes encontrar su libro en:www.eramicrobal.com, www.simonlevy.mex y visitarlos en sus redes @simonlevymx

Otros de sus libros son: Empezó con una Letra (2001, Globalización Económica: cómo hacer negocios con éxito entre México y Sudamérica (2003), China, la nueva fábrica del Mundo (2004) y Rumbo a China (2005).