Juan Soler abre su corazón y revela las causas de su divorcio con Maki

Como pocas veces lo ha hecho, el actor Juan Soler decidió abrir su corazón y sincerarse sobre su relación con Maki Moguilevsky, madre de sus tres hijas y de quien se divorció en 2018 luego de poco más de 15 años de matrimonio. ¿Cuál fue la razón de su polémica separación? Aquí te lo contamos.

En una emotiva entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el argentino naturalizado mexicano habló como nunca sobre varios aspectos de su vida, siendo el personal uno de los más comentados, pues compartió detalles sobre su relación con su ex pareja; desde cómo se conocieron hasta cuál fue el detonante de su divorcio.

De acuerdo a Soler, su historia de amor con la también actriz comenzó cuando ambos trabajaban en la misma televisora y se topaban en los pasillos. Sin embargo, destacó que no fue amor a primera vista, pues a él no le parecía muy “agradable”.

“En los pasillos de Televisa y no me caía muy bien, me caía gordilla; es una mujer muy guapa, pero no me llevaba bien”, señaló el actor. No obstante, pronto conoció a la mujer detrás de la estrella y lo cautivó: “Fueron a comer a la casa, pero ver cómo Maki trataba a su mamá, trató a mis padres, muy familiar, eso me cautivó muchísimo“.

Pero, toda historia tiene su final y el matrimonio de Juan Soler y Maki no fue la excepción: “Cambió, mutó. Maki fue muy honesta, me dijo ‘Tengo mi crisis, no sé dónde estoy parada, hacia dónde voy’, y bueno, cuándo no sabes a dónde vas, ya llegaste. Yo sí sé a dónde voy y seguí mi camino.”

Al respecto, el famoso de 55 años describió que su separación fue más bien la evolución de su amor y aunque ya no están juntos, el amor existe de una manera diferente: “Hoy hay una relación increíble (…) Siempre va a ser la mamá de mis hijas y la señora Maki, la dama de la que me enamoré“, concluyó.

