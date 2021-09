Maki se sincera y aclara está buscando el amor tal como lo hizo Juan Soler

Maki, exesposa del actor Juan Soler, revela que por el momento no tiene pareja y evitó hablar sobre la relación sentimental que inició hace poco el padre de sus hijas.

Además de asegurar que ha necesitado tomar terapia para superar su divorcio, Maki Moguilevsky se sinceró ante diversos medios de comunicación sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, en donde aseguró que por el momento no es una prioridad en si vida, pues prefiere brindarles toda la atención a sus dos hijas, Mía y Azul.

“No, por ahorita estoy como muy enfocada en mis hijas, que son adolescentes, en restablecerme aquí en México, quieras que no, aunque llevo un año, entre la pandemia y todo lo que ha pasado, eso me detuvo un poquito”.

Asimismo confiesa que por ahora también está motivada a retomar su vida laboral, por lo que no piensa aceptar a cualquier hombre.

“Tengo una línea de ropa, entonces estoy como muy enfocada en mí, no estoy buscado o saliendo con el primero que me habla, como que me estoy dando mi tiempo para mí”.

Mientras que durante una entrevista para el programa ‘Hoy’ reveló que si ha salido con dos o tres personas, pero por el momento prefiere enfocarse por completo en sus hijas y que el hombre que llegue para complementar su vida tendrá que cumplir con ciertos requisitos.

“No voy a estar con cualquiera, estoy muy selectiva y si no aparece una persona que me fascine y me encante no voy a estar saliendo por salir. Primero que me ame mucho, me encantan los hombres caballerosos, educados, divertidos, compañeros y buenas personas”.